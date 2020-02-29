Korona, dalga dalga yayılıyor

Koronadan ölü sayısı 2 bin 814’ü buldu. İtalya'da ölü sayısı 17’ye yükseldi, Fransa’da vaka sayısı 38’e çıktı, virüs Hollanda'ya da sıçradı, Nijerya ve Yeni Zelanda’da ilk korona vakası görüldü, Kaliforniya’da 33 kişide virüse rastlandı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19), dünya genelinde 82 binden fazla kişiye bulaştı.Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 814 kişi yaşamını yitirdi.

Corona virüs (Covid-19) vakaları Avrupa'da artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni tip corona virüse yakalananların sayısının 38'e yükseldiğini söyledi. Bu hastalardan 12'sine virüsün başka kişilerden bulaştığını ifade eden Veran, vaka sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Ulusal Meclis, Çin'e seyahat gerçekleştiren bir milletvekilinden tedbir amacıyla 14 gün evinde kalmasını istedi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 17’YE YÜKSELDİ

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye çıktığını açıkladı. Virüsün bulaştığı kişi sayısının da 650’ye ulaştığını dile getiren Borrelli, iyileşenlerin sayısının 45’e yükseldiğini kaydetti.

VİRÜS, HOLLANDA'YA DA SIÇRADI

Hollanda’nın Tilburg kentinde, bir kişide yeni tip Corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Hollanda Sağlık Bakanlığı, Tilburg Hastanesinde karantina altına alınan bir erkekte virüse rastlandığı belirtildi. Açıklamada, bir süre önce İtalya'nın Lombardije bölgesini ziyaret ettiği belirlenen kişinin kimlerle iletişimde bulunduğunun araştırıldığı ifade edildi.

KUZEY İRLANDA VE BİRLEŞİK KRALLIK

Kuzey İrlanda'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken Birleşik Krallık’taki toplam sayı 16'ya çıktı. Sağlık yetkilileri, hastanın İtalya'nın kuzeyinden Dublin'e geldiğini söyledi.

İspanya'da dün tespit edilen 7 yeni vaka ile ülke genelindeki vaka sayısı 32 oldu.

İsveç Halk Sağlığı Kurumunca yapılan açıklamada, dün 5 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüs tespit edilenlerden 3'nün yurt dışı tatilinden kısa süre önce döndükleri, diğer ikisinin ise İsveç’te bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki yeni tip koronavirüs vakasının 7'ye çıktığı bildirildi.

NİJERYA’DA İLK KORONA VAKASI

Corona virüsü dünya çapında kriz yaratmaya devam ediyor. Onlarca ülkeye yayılan hastalık son olarak Nijerya’da ortaya çıktı. Nijerya Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat’ta Lagos’a gelen bir İtalyan vatandaşında corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık yetkilisi Akin Abayomi, erkek hastanın THY uçağıyla İstanbul aktarmalı olarak Milano’dan geldiğini duyurdu.

YENİ ZELANDA'DA İLK VAKA

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, İran'dan gelen 60 yaşlarındaki Yeni Zelanda vatandaşı bir kadında corona virüs tespit edildiğini açıkladı. Ardern, Endonezya'nın Bali Adası aktarmalı İran'dan gelen Yeni Zelandalı kadında virüse rastlandığını duyurdu.

KALİFORNİYA'DA 33 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Corona virüsü taraması sonucu 33 kişide virüse rastlandığı açıklandı.