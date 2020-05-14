Korona alkol satıcılarına yaradı

ABD’de korona virüsü salgını sırasında işleri artan yerlerden biri de alkol ürünleri satan işletmeler oldu. Bu dönemde daha fazla sayıda Amerikalı, evde kapalı kalmanın getirdiği sıkıntı ve tedirginlik haliyle baş etmede çareyi alkolde görmeye başladı

Washington yakınlarında Virginia eyaletinin Alexandria kentindeki şarap ve bira dükkanı UnWined’ın işletmecisi Davis Willis, ‘‘Genellikle bir şişe şarap alan insanlar şimdi birkaç şişe, hatta kasayla dükkandan çıkıyor’’ dedi.

Wills’e göre, salgın döneminde kaldırım kenarından servis ve eve dağıtım hizmeti de veren UnWined’ın satışları son aylarda en az yüzde 30 arttı.

Davis Wills, ‘‘İnsanlar virüsten kaygılı. Bu bölgedeki birçok kişi evden çalıştığı için, normalden daha erken bir saatte bir kadeh şarap içmeleri onlar açısından daha kolay oluyor’’ diye konuştu.

Mağaza müşterisi Sarah Robinett de, ‘‘Bu dönem bize istediğimiz zaman içmede ve bundan dolayı da suçluluk duygusu hissetmemede daha fazla özgürlük sağladı’’ ifadesini kullandı. Andrea Anderson adlı başka bir müşteri de, normalden daha fazla içip içmediği sorusunu, ‘‘Belki biraz öyle’’ diye yanıtladı.

”ÜLKE GENELİNDE TOPLAM TÜKETİM ARTTI”

Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki Alkol Bağımlılığı Enstitüsü müdürü George Koob’a göre, bu aslında sorunun ta kendisini oluşturuyor. Koob, Amerikalılar’ın yaklaşık yüzde 70’inin alkol tüketmesine rağmen, ülke genelinde toplam tüketimin ciddi boyutta arttığını anlattı.

Koob, salgının yalnızlık duygusu ve tedirginlik halini arttırması nedeniyle, kişilerin bu negatif hissiyatları bastırmak için alkol tüketimini çoğalttığını, alkolü bu yaşadıkları psikolojik durumla mücadelede bir araç olarak kullandıklarını söyledi.

VOA Türkçe’den Deborah Block’un haberine göre alkol kullanımı bozukluğu üzerinde çalışan Purdue Üniversitesi’nden Doçent Doktor Julia Chester ise salgının etkisi hafifledikten sonra bile bazı kişilerin alkol tüketimi konusunda yaşadıkları sorunları bir anda gidermelerinin zor olabileceğine dikkat çekiyor.

Chester, ‘‘Alkol, kültürümüze çok yerleştiği için dağıtıcı şirketler ve alkol ürünleri satan iş yerlerinin kapatılması zor olacak’’ diyor.

ALKOL SATAN MAĞAZALAR EKONOMİK NEDENLERLE AÇIK TUTULUYOR

ABD’de alkol ürünleri satan mağazalar kriz zamanlarında da genelde açık kalması zorunlu olan işyerleri arasında görülüyor. Bu mağazaların getirdiği vergi gelirleri, birçok eyalette bütçenin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Amerika’nın 50 eyaletinin 49’unda ve başkent Washington’da alkol ürünleri mağazaları salgın sırasında açık kalmayı sürdürüyor. Sadece Pennsylvania eyaleti bu tür mağazaları kapattı, ancak halk içki almak için başka eyaletlere gitmeye başlayınca yetkililer alkol ürünleri için kaldırım kenarı hizmeti ve online satışlara izin verdi.

Maryland gibi bazı eyaletler, içki mağazalarını açık tutmayı mali gerekçelere bağlıyor. Eyalet yönetiminden bir yetkili, ekonomik faktörler nedeniyle bu kararın alındığını anlattı.

Delaware gibi bazı eyaletlerdeyse yetkililer, alkol ürünlerine erişimi açık tutmanın sağlık sistemi açısından gerekli olduğunu savunuyor ve bu mağazaların kapatılmasının madde bağımlısı kişiler üzerinde ters etki yapabileceğine dikkat çekiyor.

Koob da bu görüşe katılıyor. Alkol Bağımlılığı Enstitüsü müdürü Koob, alkol bağımlılığıyla alakalı kriz semptomları yaşayanların sayısının hızla artmasının sağlık sisteminin üzerine büyük bir yük bindireceğini kaydetti.

”AŞIRI TÜKETİM KİŞİLERİ CORONA VİRÜSÜNE KARŞI KORUMASIZ HALE GETİRİYOR”

Bununla birlikte Koob, aşırı düzeyde içmenin normalleştirilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, ‘‘Alkol bağışıklık sistemini baskı altına aldığından dolayı, sorunlu tüketim kişileri Corona virüsüne karşı daha korunmasız hale getirebilir’’ dedi.

Dünya Sağlık Örgütü de alkol tüketimine karşı insanları uyarıyor ve alkolün Corona virüsüne karşı koruma sağladığı düşüncesinin yanlış olduğunu, tam tersine vücuttaki zafiyetleri arttırdığını vurguluyor.