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Korkunç kazada minik mucize

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Sao Paulo ve Curitiba arasındaki yolda meydana gelen kazada bir kamyonetin içinde bulunan hamile kadının rahmindeki çocuk fırladı.

Korkunç kazada minik mucize
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 Anne olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen ilk yardım ekipleri olay yerinin biraz uzağında ağlayan bir bebek görünce adeta şok oldu.

 

Korkunç kazada minik mucize… İlk yardım ekipleri inanamadı

Brezilya mucizevi bir olayı konuşuyor… Ülkenin güneydoğusundaki Sao Paulo ve Curitiba arasında seyreden bir kamyonet korkunç bir kaza yaptı. Araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıktı ve devrildi. Ağır yük taşıyan araçta şoför koltuğunun yanında ise hamile bir kadın oturuyordu.

Kazanın şiddetiyle birlikte ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Daha sonra yapılan incelemelerle 39 haftalık hamile olduğu belirlenen kadının rahminin yırtıldığı ve bebeğin kazanın şiddetiyle birlikte annesinin vücudundan çıktığı açıklandı.

Olay yerine gelen ekipler bebeğe ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen ekipler bebeğe ilk müdahaleyi yaptı.

 

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri aracın içindekilere müdahale ederken olay yerinden birkaç metre uzakta ağlayan bir bebek gördüklerinde şaşkına döndüler. Brezilya basını, çimenlerin üzerinde ağlayan bebeğe ilk müdahaleyi ekiplerin yaptığını açıklarken, çocuğun annesinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sağlık durumu iyi olan bebeğe Giovanna adı verildi.

Çarpışmanın şiddetiyle anne karnından fırlayan bebeğe Giovanna adı verildi.

Çarpışmanın şiddetiyle anne karnından fırlayan bebeğe Giovanna adı verildi.

Yetkililer hayatını kaybeden kadının yanında hiçbir resmi belge, ehliyet ya da kimlik olmadığını açıklarken, kimliğin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

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