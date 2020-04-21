Korkulan oldu

Corona salgınının en çok korkuttuğu kıta olan Afrika'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Kıtadaki ülkelerin açlık ve sefalet içindeki durumu yetkilileri daha da endişelendirirken Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi kıtadaki son vaka sayılarını açıkladı. BM'ye bağlı Afrika Ekonomik Kurulu ise bir süre önceki açıklamasında tedbir alınmadığı takdirde 3.3 milyon insanın ölmesini beklediklerini belirtmişti.

Corona virüsü (Covid-19) Asya, Avrupa ve son olarak Kuzey Amerika’da binlerce can aldı ve milyonlarca insanı hasta etti. Ancak bu kıtalardaki ülkelerin gelişmişlik endeksi Afrika’daki ülkelere göre çok daha yüksek durumda.

Buna rağmen zengin ülkelerde yaşanan can kayıpları ve vakalara bakıldığında Afrika için olası bir salgının felakete dönüşeceğinden endişe ediliyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada kıtadaki Covid-19 vaka sayısının 23 bin 505’e yükseldiği duyuruldu.

Kurum ayrıca bütün kıtada şu ana kadar bin 158 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 833 kişinin de tedavi edildiğini açıkladı.

3.3 MİLYON ÖLEBİLİR

Daha önce de Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu, 4 farklı senaryo ile yaşanabilecekleri kamuoyu ile paylaşmıştı.

En kötü senaryoda, ülkelerin hiçbir müdahalesi olmaması durumunda 1.2 milyar Afrikalıda corona virüsü tespit edilecek ve toplam 3.3 milyon Afrikalı yaşamını yitirecek. Bu senaryolar hazırlanırken Afrika kıtasındaki toplam nüfusun 1.3 milyar olduğu da hatırlatıldı.

En iyi senaryoda ise sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaları ile birlikte Afrika'da toplam 122 milyon 800 bin enfeksiyon tespit edilecek ve toplamda 300 bin ölüm gerçekleşecek.

Raporda, 25 yaşın altındaki nüfusun yüzde 60 seviyelerinde olduğu belirtilirken bunun bir avantaj olduğu kaydedildi. Öte yandan şehirlerde yaşayan nüfusun yüzde 56'lık kesiminin de aşırı kalabalık bölgelerde yaşadığı ve hali hazırda HIV/AIDS, tüberküloz gibi rahatsızlıklarla mücadele ettiği belirtildi.