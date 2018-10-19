banner107
Bir milyon TL heyecanı
Bir milyon TL heyecanı
45 0
Namağlupların maçı
Namağlupların maçı
108 0
Dünyanın 25 en'i
Dünyanın 25 en'i
45 0
Fotoğraflar öksüz kaldı
Fotoğraflar öksüz kaldı
98 0
YDÜ’de sanatsal serüven
YDÜ’de sanatsal serüven
30 0
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
1.5B 0
Alayköy kavşağında korkutan kaza
Alayköy kavşağında korkutan kaza
358 0
Hamitköy farka koştu
Hamitköy farka koştu
542 0
banner82
banner147

Köpek sandı, sıçan çıktı

banner27

Çin'de bir köpek yavrusu satın aldığını düşünen adam, hayvanın cinsini öğrenmek için internete başvurduğunda hayatının şokunu yaşadı.

Köpek sandı, sıçan çıktı
banner192

Çin’de yalnızlıktan sıkılan ve bir köpek almaya karar veren adamın hikayesi, sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Yerel bir satıcıdan yavruyu aldıktan sonra tüylerinin uzamadığını ve fazla hareketsiz olduğunu fark eden adam, bunun üzerine hayvanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve cinsini öğrenmek için yardım istedi.

Gelen mesajlarla hayvanın aslında bir köpek olmadığı, Doğu Asya’da yaşayan ve çoğunlukla bambu ve diğer bitkilerle beslenen bir bambu sıçanı olduğu ortaya çıktı.

Neye uğradığını şaşıran ve sıçana nasıl bakacağını bilemeyen adam, onu hayvanlarla ilgilenen uzmanlara vermeye karar verdi.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.