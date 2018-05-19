Köpek diye satın aldılar...

Çin'de ailesi için bir köpek yavrusu aldığını sanan kadın, iki yıl sonra hayvanın ayı olduğunu anladı

Su Yun isimli kadın iki yıl önce aldıkları köpek yavrusunun ne kadar çok yemek yediğini görünce şaşırdığını açıkladı. Yunnan bölgesinde Kunmiing kenti yakınlarındaki bir köyde çiftçilik yapan Yun "Her gün koca bir kutu meyve ve kovalar dolusu erişte yiyordu" dedi. İki yıl sonra ise yavru yaklaşık 113 kilogram ağırlığında bir ayıya dönüştü.

'BEN AYILARDAN KORKARIM'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, aile köpek yavrusunun büyümesinin bir türlü durmamasından ve iki ayakları üstüne kalkmasından sonra şüphelenmeye başladı.

Yun "Büyüdükçe ayıya benzemeye başladı. Ben ayılardan korkarım" dedi. Ailenin yetkililerden yardım istemesi üzerine ayı Yunnan Vahşi Hayatı Kurtarma Merkezi tarafından bakıma alındı.