Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor.

İşte kurtarılan hayvanlardan bazıları...

BOZ AYI

Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor.

KIRMIZI MACAW PAPAĞANI

Dünyadaki en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olan Kolombiya'da, 467 tür memeli, 1,768 tür kuş, 609 tür amfibi ve 475 tür sürüngen bulunuyor.

Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından sonra maymun, kaplumbağa ve sürüngen hayvanlar başta olmak üzere, çeşitli türdeki hayvanların kaçakçılığı ülkenin dördüncü büyük endüstrisi haline gelmiş durumda.

KAHVERENGİ ÖRÜMCEK MAYMUNU

FLAMİNGO

TUKAN KUŞU

RAKUN

KARA ÖRÜMCEK MAYMUNU

KRAL AKBABA

KAPLAN KEDİSİ

SİYAH JAGUAR

KAPUÇİN MAYMUNU

JAGUAR (PANTHERA ONCA)

AMERİKAN PUHUSU

BEYAZ KAPLAN

MAVİ TAVUS KUŞU

GÖZLÜKLÜ KAYMAN

ASLAN