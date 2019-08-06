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Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

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Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor.

Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar
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 İşte kurtarılan hayvanlardan bazıları...

BOZ AYI

BOZ AYI

Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor.

KIRMIZI MACAW PAPAĞANI

KIRMIZI MACAW PAPAĞANI

Dünyadaki en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olan Kolombiya'da, 467 tür memeli, 1,768 tür kuş, 609 tür amfibi ve 475 tür sürüngen bulunuyor.

Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından sonra maymun, kaplumbağa ve sürüngen hayvanlar başta olmak üzere, çeşitli türdeki hayvanların kaçakçılığı ülkenin dördüncü büyük endüstrisi haline gelmiş durumda.

 

KAHVERENGİ ÖRÜMCEK MAYMUNU

 

FLAMİNGO

 

TUKAN KUŞU

TUKAN KUŞU

RAKUN

RAKUN

KARA ÖRÜMCEK MAYMUNU

KARA ÖRÜMCEK MAYMUNU

KRAL AKBABA

 

KAPLAN KEDİSİ

KAPLAN KEDİSİ

SİYAH JAGUAR

SİYAH JAGUAR

KAPUÇİN MAYMUNU

 

 

JAGUAR (PANTHERA ONCA)

JAGUAR (PANTHERA ONCA)

AMERİKAN PUHUSU

AMERİKAN PUHUSU

BEYAZ KAPLAN

BEYAZ KAPLAN

MAVİ TAVUS KUŞU

MAVİ TAVUS KUŞU

GÖZLÜKLÜ KAYMAN

GÖZLÜKLÜ KAYMAN

ASLAN

ASLAN

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