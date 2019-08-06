Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

İşte kurtarılan hayvanlardan bazıları...
BOZ AYI
Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor.
KIRMIZI MACAW PAPAĞANI
Dünyadaki en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olan Kolombiya'da, 467 tür memeli, 1,768 tür kuş, 609 tür amfibi ve 475 tür sürüngen bulunuyor.
Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından sonra maymun, kaplumbağa ve sürüngen hayvanlar başta olmak üzere, çeşitli türdeki hayvanların kaçakçılığı ülkenin dördüncü büyük endüstrisi haline gelmiş durumda.
KAHVERENGİ ÖRÜMCEK MAYMUNU
FLAMİNGO
TUKAN KUŞU
RAKUN
KARA ÖRÜMCEK MAYMUNU
KRAL AKBABA
KAPLAN KEDİSİ
SİYAH JAGUAR
KAPUÇİN MAYMUNU
JAGUAR (PANTHERA ONCA)
AMERİKAN PUHUSU
BEYAZ KAPLAN
MAVİ TAVUS KUŞU
GÖZLÜKLÜ KAYMAN
ASLAN