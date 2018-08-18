Kofi Annan hayatını kaybetti

Kıbrıs'ta barış için yapılan plana adını veren, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan yaşamını yitirdi

Kofi Annan Vakfından yapılan açıklamada, eski BM Genel Sekreteri Annan'ın henüz teşhis konulamayan bir hastalık nedeniyle İsviçre'nin başkenti Bern'de tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirildi. Vakıf, Annan'ın ölümünden dolayı taziye mesajı yayımladı.

Annan için ülkesi Gana'da bir hafta ulusal yas ilan edildi.

Gana'nın Kumasi şehrinde 8 Nisan 1938'de doğan Annan, eğitimini ABD ve İsviçre'de tamamladı.

Annan, 13 Aralık 1996'da Birleşmiş Milletlerin yedinci genel sekreteri olarak seçildi.

1997'den 2007'ye kadar bu görevde bulunan Annan, BM Genel Sekreteri olan ilk siyah Afrikalıydı.

Kofi Annan, 10 yıllık BM Genel Sekreterliği görevinden sonra, 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-mun'a devretti.

Annan Planı'na ismini verdi

80 yaşındaki Annan, çalışmalarından dolayı 2001'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

2004'te Kıbrıs'ın iki tarafında da referanduma sunulan, ancak Rumların kabul etmeyerek barış umutlarını suya düşürdüğü Annan Planı'na da ismini vermişti.

Ganalı Annan, Suriye iç savaşının 2. yılında BM Suriye Özel Temsilciliği görevini de üstlenmişti. Gösterdiği çabalar sonuç vermeyince, 2012 başında başladığı bu görevden 6 ay sonra istifa etmişti.