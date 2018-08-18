banner107
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
105 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
233 0
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
206 0
Salamis keyfine doyum olmuyor
Salamis keyfine doyum olmuyor
971 0
“Umutlarımızla oynanıyor”
“Umutlarımızla oynanıyor”
19 0
Piyasaya denetim başladı
Piyasaya denetim başladı
71 0
“Hükümeti gayretli gördüm”
“Hükümeti gayretli gördüm”
27 0
“Okullar öğretmensiz açılacak”
“Okullar öğretmensiz açılacak”
84 0
banner82
banner147

Kofi Annan hayatını kaybetti

banner27

Kıbrıs'ta barış için yapılan plana adını veren, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan yaşamını yitirdi

Kofi Annan hayatını kaybetti
banner137

Kofi Annan Vakfından yapılan açıklamada, eski BM Genel Sekreteri  Annan'ın henüz teşhis konulamayan bir hastalık nedeniyle İsviçre'nin başkenti  Bern'de tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirildi. Vakıf, Annan'ın ölümünden  dolayı taziye mesajı yayımladı.

Annan için ülkesi Gana'da bir hafta ulusal yas ilan edildi.

Gana'nın Kumasi şehrinde 8 Nisan 1938'de doğan Annan, eğitimini ABD ve  İsviçre'de tamamladı.

Annan, 13 Aralık 1996'da Birleşmiş Milletlerin yedinci genel sekreteri  olarak seçildi. 

1997'den 2007'ye kadar bu görevde bulunan Annan, BM Genel Sekreteri olan ilk siyah Afrikalıydı. 

Kofi Annan, 10 yıllık BM Genel Sekreterliği görevinden sonra, 1 Ocak  2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-mun'a devretti.

Annan Planı'na ismini verdi

80 yaşındaki Annan, çalışmalarından dolayı 2001'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. 

2004'te Kıbrıs'ın iki tarafında da referanduma sunulan, ancak Rumların kabul etmeyerek barış umutlarını suya düşürdüğü Annan Planı'na da ismini vermişti.

Ganalı Annan, Suriye iç savaşının 2. yılında BM Suriye Özel Temsilciliği görevini de üstlenmişti. Gösterdiği çabalar sonuç vermeyince, 2012 başında başladığı bu görevden 6 ay sonra istifa etmişti. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.