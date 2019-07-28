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Kocasının cinsel organını kesti!

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Bir ay önce boşandığı kocasının kendisini aldattığını öğrenen öfkeli kadın, adamı cinsel ilişki vaadiyle evine davet etti. Polis, organ parçasını tuvalette buldu

Kocasının cinsel organını kesti!
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Tayvan'ın Hukou kentinde bir kadın, evliyken kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti.

Lee adlı öfkeli kadın ile Chen adlı 58 yaşında olduğu tahmin edilen erkek, bir ay önce boşandı. Ancak kadın, evliyken iki yıldır işsiz olan kocasının başka kadınlarla birlikte olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine eski eşini cinsel ilişki vaadiyle evine davet etti. Polis, Lee'nin kocasının cinsel organının bir bölümünü tuvalete attığını aktarıyor.

Kadın olayın ardından birçok uyku ilacı aldı, adam ise karısının kendisine daha fazla zarar vermesinden korkarak kendisini tuvalete kilitledi. Yerel saatle akşam 20.50'de ise ambulans servisini aradı.

Kentteki üniversite hastanesine kaldırılan adamın sağlık durumu iyi. Hastane yetkilileri, polisin bulduğu parçayı Chen'in cinsel organına dikti ancak fonksiyon bozukluğu ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

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