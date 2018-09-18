KKTC'de dün gece duyulan patlama sesi düşürülen Rus uçağının patlamasıydı

İçinde 14 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Doğu Akdeniz açıklarında dün gece düşürüldüğü bildirilirken uçağın patlama sesi KKTC'de de duyuldu

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 14 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Doğu Akdeniz açıklarında radardan çıktığını bildirerek, "Uçak, İsrail'e ait 4 F-16 uçağının Lazkiye saldırısı sırasında kayboldu" açıklamasını yaptı. ABD kaynakları uçağın Suriye hava savunma sistemleri tarafından kazayla vurulduğuna inandıklarını söyledi.

Rusya'dan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirildi.

Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşıldı.

Fransa ise uçağın düşürülmesinde herhangi bir payı olmadığını açıkladı.

PATLAMA SESİ KKTC'DEN DUYULDU

Öte yandan dün gece saat 22.00 sıralarında düşürülen Rus askeri uçağının patlama sesi ülkemizde de duyuldu.

Özellikle Dipkarpaz, İskele ve Mağusa bölgesindeki köylerde yaşayan birçok vatandaşın bu patlama sesini duyduğu ve büyük bir tedirginlik yaşadığı bildirilmekte.