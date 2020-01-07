Kıta cehenneme dönüştü

Avustralya’da kontrol altına alınamayan orman yangınları, yarım milyara yakın hayvanı öldürdü. Yanan bölgelerin toplamı 6 milyon hektarı aştı. Bu alan, İstanbul'un yüz ölçümünün 12 katı. Diğer bir deyişle 5 Kıbrıs Adası kadar alan kül oldu

Avustralya, rekor kıran sıcaklıklar ve aylarca süren kuraklığın neden olduğu orman yangını kriziyle boğuşuyor. Ülkede yaşayanlar için gökyüzü artık mavi değil, sarı ya da turuncu. Yangınlar nedeniyle kumsallara sığınan yaklaşık 4 bin kişinin tahliyesi için Avustralya Deniz Kuvvetleri’ne ait 2 savaş gemisi Victoria eyaletinin güneydoğu sahillerine gönderildi. Ülkenin güneydoğusundaki çok sayıda bölgede mahsur kalanlar, yangınlardan kaçmaya çalışıyor.

Avustralya tarihinin en büyük orman yangınlarından biri haftalardır devam ederken, yanan bölgelerin toplamı 6 milyon hektarı aştı. Bu alan, İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık 12 katı.

Kötü hava şartları ve devasa boyutları nedeniyle kontrol altına alınamayan yangınlar, kıtanın büyük bölümünü küle çevirdi. Ülkede daha önce görülmemiş boyutlarda tahliye operasyonlarını da mecbur kıldı.

Sadece New South Wales eyaletinde bin 365 ev yok olurken, ülke genelinde de en az 25 kişi yangın nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya’da kontrol altına alınamayan orman yangınları, yarım milyara yakın hayvanı öldürdü. 500 milyon hayvan yangında ölürken, bazı türlerin tamamen yok olabileceği belirtiliyor.

Avustralya'da haftalardır etkili olan yangın felaketinin büyük yerleşim alanları için tehdit oluşturmaya başladığı açıklandı. Ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan alevler nedeniyle üç eyalette, 100 binden fazla kişiden evlerini terk etmesi istendi.

New South Wales bölgesi, 130'dan fazla yangınla boğuşuyor. Bu yangınlardan yaklaşık yarısının kontrol altına alınamaz durumda olduğu belirtiliyor.

ALEVLERLE MÜCADELE İÇİN ASKERLER DEVREDE

Başbakan Soctt Morrison 3 bin kişilik ordu gücünün alevlerle mücadele için göreve çağrıldığını açıkladı. Askerler, tahliye, yardım taşıma ve yangından etkilenen yolların açılmasını sağlama gibi görevleri üstlendi.

Askeri helikopter ve uçaklar da lojistik destek ve tahliye görevlerinde kullanılıyor. Yangın felaketi nedeniyle Avustralya'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

ÖLÜ SAYISI 23'E ÇIKTI

Güneydoğu Avustralya'daki yangınlar sonucu toplam en az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kanguru ve koalalara ev sahipliği yapan bölgenin de aralarında olduğu yangın alanlarında alevlerin önüne geçmenin şu noktada mümkün olmadığı belirtiliyor. Yerel yetkililer, 40 dereceyi aşan sıcaklıkların tetiklediği yangınların bir süre daha etkisini sürdürmesini bekliyor.

Geceleri yangınların kırmızıya boyadığı şehirlerde insanlar yangından kaçmak için sahillere koştu.

Geçtiğimiz hafta bir itfaiye aracı yangın bulutlarından oluşan bir fırtınaya kapılmış ve bir itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

Avustralya’nın New South Wales (NSW) ve Victoria eyaletlerinde süren yangınlar nedeniyle sahillerde mahsur kalan on binlerce kişi kaçmaya çalışıyor.

Yangınların tehdit ettiği eyaletlerin diğer bölgelerindeyse yollarda araç konvoyları, marketlerin ve benzin istasyonlarının önünde de uzun kuyruklar oluştu.

Bölgede 50 bin kişinin yaşadığı geniş bir alana elektrik verilemiyor. Bazı kasabalarda içme suyu kaynakları da tükendi.

Eyaletteki Batemans Bay kasabası da tahliye emri verilen yerleşim yerlerinden. Kasabadan çıkışta uzun araç kuyrukları oluştu. Kasaba sakinleri elektrik, yakıt ve telefon hatlarının olmadığını, süpermarketlerin tamamen boşaldığını aktardı.

Mallacoota kasabasında Pazartesi gecesinden bu yana 4 bin kişi sahilde mahsur. Kasabada bir kafe sahibi olan Michelle Roberts telefonla Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Burası dünyadaki cehennem gibi. Bugüne kadar kimse bu kadar kötüsünü görmemiştir” sözleriyle son durumu aktardı.

YÜZLERCE KOALA ÖLDÜ

Yüzlerce koalanın da orman yangınları sonucu öldüğü belirtildi. Kıyılardaki okaliptüs ağaçlarında yaşayan koalalar orman yangınlarının ilk kurbanlarından biri oluyor. Koalalar yangınlarda ağaçların tepesine tırmanarak ve yumru haline gelerek kendilerini korumaya çalışıyor. Yavrularını keselerinde taşıyan ve günlerinin ortalama 18 saatini uyuyarak geçiren koalaların, üzerinde yaşadıkları ağaçların yanması halinde kurtulma şansları olmadığı belirtiliyor.

Avustralya’ya özgü hayvanların sayıları son yıllarda hızla azalmaya başladı. Ülkede doğal ortamlarında 43 bin kadar koalanın yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, sayılarının bu hızda azalmaya devam etmesi halinde, bu yüzyılın ortasına kadar doğal ortamlarında yaşayan koala nüfusunun 2050’ye kadar nesilleri tükenebilir uyarısında bulunuyor.

İTFAİYE: ALEVLERİ KONTROL BİLE EDEMİYORUZ

Avustralya’da orman ve çalılık alandaki yangınlar Eylül ayında başlamıştı.

Yeni Güney Galler İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Rob Rogers, alevleri söndürmek bir yana kontrol altına almayı bile başaramadıklarını belirterek, “Çok fazla alev var, bunları kontrol altına alacak kapasitemiz yok. Sadece insanların alevlerin önünde olmadığından emin olmaya çalışıyoruz” dedi.

Bu arada donanma gemileri ve helikopterlerle en az 17 kişinin ölümüne neden olan yangınlarda mahsur kalanlara yardım ulaştırmaya çalışıyor. Yangınlardan kaçan on binlerce kişinin mahsur kaldığı Yeni Güney Galler eyaletinin güney kıyılarındaki kasabalara gemiler ve helikopterlerle su, gıda ve yakıt iletilmeye çalışılıyor.

Bölgede 175’in üzerinde ev tamamen yandı, Mallacoota kıyı kasabasındaki 4 bin kişiyse rüzgarlarla genişleyen yangının evlerini tehdit etmesi üzerine sahile kaçtı.

Mahsur kalan kasaba sakinleri ve tatilciler arabalarında ya da benzin istasyonlarıyla tahliye merkezlerine dönüştürülen sörf kulüplerinde geceyi geçirdi.

Avustralya'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve rüzgarın şiddetini azaltması üzerine kontrol alınabilen bölgelerde yangından kalanlar gün yüzüne çıktı.

Yeni Güney Galler Bölgesi'nde elmasıyla ünlü Batlow Çiftliği'nden geriye yalnızca kül olmuş ağaçlar ve yanmış hayvan bedenleri kaldı.

‘ÖLEN BİNLERCE KOALAYI HİÇ BULAMAYABİLİRİZ’

Ülkede milyonlarca hektar alanı kül eden yangınların boyutu hakkında geçtiğimiz ay yapılan Yeni Güney Galler eyaleti meclis oturumunda, doğal yaşamın gördüğü zarar ele alınmıştı. Oturuma katılan ekolojistler, yangında ölen binlerce koalanın tek bir parçasının bile bulunamayabileceğini söyledi.

Burada konuşan Doğa Koruma Kurulu’ndan ekolojist Mark Graham, koalaların hızla yayılan alevlerden kurtulmak için yeterince hızlı hareket edemediğine dikkat çekti. Graham, “Alevler o kadar sıcak ve o kadar hızlı yayılıyor ki, ağaçların üzerinde ölüp kalan hayvanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Çok geniş bir alan hâlâ yanıyor ve muhtemelen biz hayvanların cansız bedenlerini bile hiçbir zaman bulamayacağız” dedi.

Graham kaybın çok büyük olduğunu, bu noktadan sonra koala nüfusunda devam eden bir düşüş görmenin kaçınılmaz olacağını da belirtti.

Yeni Güney Galler eyaletindeki Mavi Dağlar’da yüzlerce koalanın öldüğü belirtilirken, ülkenin kuzey sahilinde bu sayının en az 2 bin olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer koala popülasyonunun üçte birinin yok olduğunu aktarıyor.

'KENDİ HAVA SİSTEMİNİ OLUŞTURUYOR'

Uzmanlar, Avustralya'daki yangınların "kendi hava sistemini" oluşturmaya başladığı uyarısını yapıyor. Açığa çıkan sıcaklık nedeniyle yangın bulutu ve fırtınaların meydana geldiğini belirten uzmanlar, bu durumun çok tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Afete karşı yeterince önlem almamakla suçlanan Başbakan Scott Morrison, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir ziyaret sırasında afetzedelerin sert tepkileriyle karşılaşmıştı.

Avustralya’da yaz yangınlarının bu kez şiddetli bastırması, Başbakan Scott Morrison hükümetinin iklim değişikliğiyle ilgili yeterli önlemi almadığı eleştirilerine maruz kalmasına neden oldu. Avustralya dünyanın en büyük kömür ve sıvı doğalgaz ihracatçısı konumunda. Morrison ise Avustralya’nın karlı kömür sanayisinin küçültülmesi konusunda yapılan çağrılara geçen ay olumsuz yanıt vermişti.

Avustralya’daki yangınlar nedeniyle Yeni Zelanda’daki buzulların rengi değişti. Ülkeden yükselen dumanların etkisiyle buzullar beyazdan sarıya ve kahverengiye döndü.

Yangınlardan kaçan insanlar sahillere sığındı, orada yaşamaya başladı

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Bölgede mahsur kalanlar savaş gemileriyle kurtarıldı