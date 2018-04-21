Kıskançlık krizine giren gelin, düğünü cehenneme çevirdi!

Damada bakan bir arkadaşını saçlarından tutan gelin, sertçe itip kadının başını kapıya çarptı. Davetlinin yüzünün kanlar içinde kalmasıyla düğüne polis geldi, gelin ve damadı gözaltına aldı

Olay, İskoçya'nın Batı Lothian bölgesinde yaşandı. Audrey Stevenson (46) ve uzun süredir birlikte olduğu Scott Allan (55) ile dünyaevine girdi. Çiftin düğününde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Gelin Stevenson, tören sırasında damat Allan'dan gözlerini alamadığını iddia ettiği arkadaşı Veronica Bannon'a saldırdı. Damadı kıskanan gelin, saçlarından tuttuğu kadın davetliyi sertçe iterek başını kapıya çarpmasına neden oldu. Yüzü gözü kanlar içinde kalan Bannon, Stevenson'ndan şikayetçi oldu.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri hem gelini hem de damadı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan saldırının ardından çiftin bir yandan düğün günleri kabusa döndü, bir yandan da balayı planları iptal oldu. Çift, düğünün hemen ertesi gününde, sabah erken saatlerinde balayı için İskoçya'dan Meksika'ya uçmayı planlıyordu.

ÖZEL KEFALET KOŞULLARI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Haklarında yapılan şikayetleri ve suçlamaları reddeden çift, bir süre nezarethanede tutulmalarının ardından özel kefalet koşulları ile serbest bırakıldı. Özel kefalet koşulları kapsamında çiftin, normal şartlarda geceyi birlikte geçirecekleri kendi evlerinde bir arada olmaları süresiz olarak yasaklandı.

Polis şefi Martin Edington, yasağa karşı çıkan çiftin avukatlarına, karşılıklı suçlamaların patlak vermesi ile olayın büyümesini engellemek amacıyla çiftin geceyi aynı evde geçirmelerine müsaade edemeyeceklerinin anlayışla karşılanması gerektiğini söyledi. Çiftin, farklı yerlerde konaklamak kaydıyla eğer isterlerse birbirleriyle iletişim kurabileceğini belirtti. Düğün gününde gelinin olay çıkarmasının ardından, çiftin güne hiçbir şey olmamış gibi devam etmelerine müsaade edemeyeceklerini bildirdi.

Allan'ın avukatı Sonia Cheema, müvekkilinin söz konusu duruma düştüğü için 'aşırı utanç' duyduğunu söyledi.

YÜZÜNDE MORLUKLAR VE ÇİZİKLER OLUŞTU

Saldırının ardından kafası kanlar içinde kalan Veronica Bannon'ın yüzünün çeşitli yerlerinde de çizik ve morluklar oluştu. Hemen sağlık raporu alan Bannon, gelinden şikayetçi olarak dava açtı. Dava, olayla ilgili delillerin toplanması için ertelendi. Öte yandan, 55 yaşındaki damat Allan ise söz konusu saldırıda hiçbir suçu bulunmadığı gerkçesiyle beraat etti.

Öte yandan, birkaç gün devam eden yasağın ardından yerel mahkeme, taraflardan hiç aile içi şiddet ihbarının gelmemesi üzerine özel kefalet koşullarının kaldırılmasına hükmetti.

SUÇLAMALARI SON ANDA KABUL ETTİ

26 Temmuz 2017'de, İskoçya'nın Batı Lothian bölgesindeki Linlithgow kasabasında yaşanan olayın duruşması geçen hafta yapıldı. Başından beri hakkında çıkan Veronica Bannon'a saldırdığı yönündeki suçlamaları reddeden Audrey Stevenson, perşembe günü çıkarıldığı Livingston Şerif Mahkemesi'nde, suçlamaları kabul etti.

Düğün gününde, aralarında çıkan tartışma ve kavganın ardından, tehdit ve taciz edici davranışlarda bulunarak çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle de suçlanan Stevenson ve Allan, bu suçlamaları reddetti. Avukatların savunmasının ardından mahkeme çift, hakkındaki söz konusu suçlamanın düşürüldüğünü belirtti. Ayrıca, Stevenson'ın, kefalet koşullarını ihlal etmesine yönelik suçlamalar da mahkeme tarafından reddedildi.

Stevenson'ın avukatı Darryl Lovie, olayın ayrıntılarının aydınlatılmasının ardından mahkemenin müvekkiline yalnızca para cezası ve Bannon'ın mağduriyetlerinin giderilmesi için tazminat cezası vereceğine inandığını belirtirken; olay gününün ardından Bannon'ın aldığı sağlık raporu ve çekilen fotoğraflarını da göz önünde bulunduran mahkeme, yalnızca para cezasının yetersiz olduğuna kanaat getirdi ve birtakım belgelerin mahkemeye sunulması talep edildi. Stevenson'ın bir sonraki duruşması 10 Mayıs'ta görülecek.