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Kırım'daki okul saldırısında ölü sayısı 20'ye çıktı

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Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bir yüksekokulda dün gerçekleştirilen silahlı saldırı ve parça tesirli bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Yaralı sayısı 47 olarak açıklandı. Rusya saldırıyı "cinayet vakası" olarak araştırıyor.

Kırım'daki okul saldırısında ölü sayısı 20'ye çıktı
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Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Kırım’ın Kerç kentindeki bir yüksekokulda silahlı ve el yapımı patlayıcının kullanıldığı saldırıda ölenlerin sayısının 20’ye yükseldiğini, ölenlerin 15’inin öğrenci olduğunu söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, saldırıda 15'i öğrenci 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, patlamaya parça tesirli bombanın neden olduğu kaydedildi.

Saldırıyı, Kırım'ın Kerç şehrinden Vladislav Roslyakov adlı 18 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiğini aktaran yerel yetkililer, saldırganın, saldırının ardından intihar ettiğini söyledi.

Roslyakov'un gerekli psikolojik testleri geçtikten sonra ekim ayında silah taşıma ruhsatı aldığı da belirtildi. 

Rusya Soruşturma Komitesi olayın "cinayet vakası" olarak ele alındığını ifade etti. 

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun silah saldırısı nedeniyle öldükleri ifade edilirken, okulda bulunan bir başka bombanın da etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı ilk açıklamada, saldırının gerekçelerinin detaylı şekilde araştırılacağını ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti.

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