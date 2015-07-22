Kirby: İran ile o meseleyi konuşmadık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, İran ile Suriye meselesi üzerine herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

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Kirby, günlük basın toplantısında, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaneyin Başdanışmanı Ali Ekber Velayetinin, ABD yönetiminin, İranla Suriye konusunda müzakerelerde bulunmak istediğine dair iddialarına cevap verdi.

ABD yönetiminin, İran ile sağlanan nükleer anlaşma dışında herhangi bir mevzuda görüşmediğini belirten Kirby, Suriyede ne olup bittiğine dair İran ile bir görüşme yapmadık. Çok açık olmak gerekirse, İranla nükleer anlaşma dışında herhangi bir mevzu görüşmedik. En başından beri söylediğimiz gibi, DAEŞ de dahil olmak üzere İranla Suriye meselesine dair hiçbir mevzu sebebiyle iletişim halinde değiliz dedi.

Hamaneyin Başdanışmanı Velayeti, son zamanlarda ABDli yetkililerin Suriye ve Yemen gibi bazı bölgesel meseleleri de İranla görüşme arzusu içinde olduğunu söylemişti.

Kaynak : AA