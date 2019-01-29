"Kimse bize ultimatom veremez."

5N1K programının yapımcısı Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gerçekleştirdiği söyleşi dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

Cüneyt Özdemir'in sunduğu programdan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Cüneyt Özdemir: Bay Maduro, Öncelikle nasılsınız? Bugünlerde nasıl hissediyorsunuz?

Nicolas Maduro: Kendimi çok motive hissediyorum. Vatanım için derin bir tutkum var. Veneuela adına demokrasimiz ve bağımsızlığımız adına tarihi bir savaştan geçiyoruz. Yaşananlarının tümünün Amerika ile bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezuela’nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar. İçimizde vatanımız için çok büyük bir sevgi var. Kurtarıcılarımız Simon Bolivar ve Hugo Chavez’e sonsuz bir saygı duyuyorum. Onların varlığı derimin altına işlemiş gibi. Bu sorunlarla başa çıkarken onlardan güç alıyorum.

Cüneyt Özdemir: Venezuela’da bugünlerde neler yaşanıyor? Siz durumu nasıl tarif ediyorsunuz?

Nicolas Maduro: Venezuela süregelen saldırıların bir kurbanı. Son 20 yıl Venezuela için bir devrimdi. Sosyal, kültüreli ve politik devrimler Venezuela’yı özgürleştirdi ve değiştirdi. Clinton yönetimini saymazsak Bush yönetimi, Obama yönetiminin birinci ve ikinci dönemleri ve şimdi de aşırı uç fikirlere sahip olan Trump yönetimi Venezuela’yı hedef alıyor ve sosyal ve politik yaşamına zarar verilmek isteniyor. Chavez iyi bir saldırıyı atlattı ve bunun yanında daha birçok saldırı atlattı. Mesela 2002 Nisan’ında büyük bir darbe girişimi atlatıldı ve bu askeri gücün yanında halkın desteğiyle oldu.

Chavez’in vefatından bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri Amerika bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar. Adı sanı bilinmeyen bir adamı yüzleri olması için zorladılar. Kendi kendine yemin etti ki bu yasalarımıza aykırı ve onu sözde başka olmaya zorladılar. Amerika haber ajansları ve Washington Post bu darbe girişimi emrini 22 Ocak’ta Bay Guaido’ya bizzat Trump’ın verdiğini yazdılar. Bugün burada Bolivar Devrimi’ne karşı uzun zamandır planlanmış ve şimdi hayata geçirilen bir darbe girişimi var. Bugüne dek birçok zorluğu aştık. Ve şimdi bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız.

Cüneyt Özdemir: Şu an Venezuela’da Bay Guaido kendini yeni cumhurbaşkanı ilan etti. Bu sorunu çözmek için bir yol haritanız var mı?

Onunla buluşmak ve konu hakkında konuşmak gibi bir planınız var mı? Veya yakın gelecek için bir çözümünüz var mı?

Nicolas Maduro: Çözüm zor fakat bir çözüm yolu var. Geçmişte birçok zorluğa göğüs gerdik. Bazıları şu an yaşananlara benzer bazılarıysa daha da karmaşıktı. 2002’de yaşadıklarımız daha karmaşık ve zor olaylara bir örnek. Fakat 2002’deki olayları çözmeyi ve galip gelmeyi başardık. Bu olayda yasanın, halkın ve askerin birliğini görebilirsiniz. Gerçek şu ki yaşananlar çok karmaşık ve çözmesi zordu. Bu sorunun da üstesinden geleceğiz. Sorunun çözümü yasalarda ve adalette. Bu olay yüksek yargıda çözülecek. Venezuela’da yasanın üstünlüğü diye bir şey var ve ben buna inanıyorum. Yasal organlar çözümü sağlayacaklar. Barışı sağlayacağız ve güvenlik konseyinde yaptığımız gibi olanları kınamaya devam edeceğiz. Tüm bu yalanlar Amerika’nın başının altından çıkıyor. Ben diyaloğa açığım. Politik karşıtlık, medya karşıtlığı hakkında isteyenle istediği zaman konuşabilirim. Tüm bu süreçte işimi yapmaya devam edeceğim. Halkıma hep iki el ile iş yapılması gerektiğini söylerim. Bir elle ekip, inşa edip yönetirken diğer elle bunu korumalısınız. Ve şimdi bu darbe girişimine engel olmalıyız ve bunu iki elimizle yapmalıyız. Bir elle bu girişimi kınamalı ve çözmeli diğer elle de yönetmeye devam etmeli ve daha ileriye gitmeliyiz.

Cüneyt Özdemir: Bugün dört Avrupa ülkesi tekrar seçime gitmeniz için size 8 gün verdi. Bay Guaido da yeni bir seçime gidilmesini istediğini söyledi. Yeni bir seçim yapmayı düşünüyor musunuz?

Nicolas Maduro: Avrupa yine Venezuela ile ilgili bir hata yapıyor. 200 yıllık bağımsızlığımıza rağmen tarihimizi yok sayıyorlar. Bağımsızlığımızla gurur duyuyoruz. Bedenimizde kurtarıcılarımızın kanı akıyor. Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ultimatomu çekmeliler. Kimse bize ultimatom veremez. Eğer biri Venezuela’dan gitmek isterse gidebilir. Venezuela Avrupa’ya bağlı değil. Bu tamamen küstahlık. Güneyde olduğumuz için bize karşı olan küçükseme küstahca. Bahsettiğimiz Avrupa elitleri Avrupa halkının görüşünü yansıtmıyor. Avrupa’da birçok iyi dosta sahibiz. Avrupa’daki liderler Trump’ın ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyorlar. Tüm Avrupa Trump’ı izliyor özellikle bu Venezuela olayında.

Cüneyt Özdemir: Venezuela’daki hiper enflasyon hakkında birçok eleştiri var. Bazı eleştirilerse bu sosyalist ekonomik sistemin hiper enflasyona sebebiyet verdiği yönünde. Yakın gelecekte hiper enflasyon veya Venezuela ekonomisi üzerine hayata geçirmek istediğiniz bir planınız var mı?

Nicolas Maduro: Finansal ve ekonomik birçok saldırı altındayız ve bunlarla savaşıyorum. İlaç almak için kullanmamız gereken 1.4 milyon dolarımızı dondurdular. Ekonomik iyileşme için bir programım var. 2019’da hiper enflasyonu yeneceğiz. Bu sırada stratejimiz ne mi? Var olan işleri koruyup yeni iş alanları yarattık. Sosyal güvenlik sistemimizi sürdürüyoruz. Çocukları, anneleri ve aileleri korumak için çalışıyoruz. İnsanları enflasyona karşı korumak için “Anavatan kartları” dağıtıyoruz ve onlara para sağlıyoruz. İnsanları korumak için ekonomik ve sosyal stratejilerimiz var. Fakat bize uyguladıkları birçok yaptırım var çünkü iyi olmamamızı istemiyorlar. Ekonomik olarak iyileşmemizi istemiyorlar. Ekonomimizi sarsmak istiyorlar. Fakat bu sorunu da aşacağız.

Cüneyt Özdemir: Bay Maduro size son sorum şu; geleceğiniz için bir B veya C planınız var mı? Yoksa politik kariyerinizin sonuna kadar savaşmak mı istiyorsunuz?

Nicolas Maduro: Plan A,B,C ve Z vatanımı korumak. Ülkemi iyi yönetmek. Değerler yaratmak için insanlarımızda farkındalık yaratmak. Bu yüzden planım Venezuela’yı yönetmek ve savunmak. Ve bunun ötesinde insanlarımız için sağlıklı ve huzur dolu bir ülke yaratmak.

Maduro kendisiyle söyleşi gerçekleştiren Cüneyt Özdemir'e Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.