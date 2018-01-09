Kim'den Güney Kore'ye yeşil ışık

ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer gerilim tırmanırken, "düşman kardeşler" Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yakınlaşma adımları atıldı. Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin Güney Kore'deki 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmasına yeşil ışık yaktı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda tarafları beşer kişilik heyetler temsil etti.



Kuzey Kore, Kış Olimpiyatları'na aralarında sporcular, performans sanatçıları, gazeteciler ve resmi yetkililerden oluşan bir heyet göndereceğini açıkladı.



Güney Kore yönetimi olimpiyatların açılış ve kapanışında iki ülke sporcularının birlikte yürümesini teklif etti.



Uzmanlar Kuzey Kore'nin Washington ve Seul arasındaki bağı koparmak ve uluslararası baskıyı azaltmayı hedeflediğini belirtiyor. İki ülke heyeti arasındaki görüşmeler devam ediyor.