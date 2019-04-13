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Kıbrıslı Türkler hiçbir kısıtlamayı hak etmiyor

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İtalyan milletvekili Roberto Rampi, “Kıbrıslı Türkler AB'nin bir parçasıdır ve spor dahil hiçbir kısıtlamayı hak etmemektedir” dedi

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Kıbrıslı Türkler hiçbir kısıtlamayı hak etmiyor
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Birkaç ay önce Kıbrıs’ta bulunan İtalyan milletvekili Roberto Rampi, katıldığı söyleşide Kıbrıs’taki gelişmelere dair düşüncelerini aktardı. AKPA’nın Kıbrıslı Türklerin temsil edildiği tek uluslararası kurum olduğunu ifade eden Rampi bunun Avrupa Parlamentosu için de emsal teşkil edebileceğini söyledi. Kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacağını belirten Rampi, Avrupa vatandaşı olan Kıbrıslı Türkler’in burada temsiliyet fırsatı bulamayacaklarına dikkat çekti. Rampi, “bu bir sorundur çünkü Kuzey Kıbrıs Avrupa’nın bir parçasıdır. Kıbrıslı Türklerin hedefi federal çözümdür, tıpkı Annan Planı’nda olduğu gibi. Avrupa’nın bu konuda adım atması ve özellikle de gençlere umut vermesi gerekiyor. Kıbrıslı Türkler AB'nin bir parçasıdır ve spor dahil hiçbir kısıtlamayı hak etmemektedir” dedi.

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