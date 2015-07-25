Dünya Haberleri  Kerryden DAEŞ ve Türkiye açıklaması haberi ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Amacımız DAEŞle mücadele etmek ve mağlup etmek. Bunun için Suriyedeki dinamikleri değiştirmek zorundayız. Son haftalarda bu nedenle Türkiye...

AA

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, DAEŞ'i mağlup etmek için Suriye'deki dinamikleri değiştirmek zorunda olduklarını belirterek, "Son haftalarda bu nedenle Türkiye ile müzakere ediyoruz. Şu anda Türklerin ne yapmaya hazırlandıklarına ilişkin bazı değişiklikler gördük. Bölgede meşgul olduğumuz bazı şeylerde de değişimler oldu" dedi.

Kerry, İran ile varılan nükleer anlaşmaya ilişkin New York Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) yaptığı konuşmada, anlaşmanın reddedilmesi durumunda başa dönüleceğini ve ABD'nin alternatifsiz kalacağını kaydetti.

Önlerinde iki seçenek bulunduğunu dile getiren Kerry, bunların ya İran'ın faaliyetlerini denetleyebilecek bir sistem kurmak ya da hemen yarın savaşa girmek olduğunu ifade ederek, "Başkan Obama, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı. Gerekirse askeri güç kullanacak" diye konuştu.

Bu durumda İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam edeceğini ve bu faaliyetlerin denetlenemeyeceğini belirten Kerry, "Biz bu anlaşmayla İsrail ve bölge için şu anda alternatifi olmayan bir güvenlik kazanıyoruz. Eğer bunu kabul etmez ve şans vermezsek '15-20 yıl sonra ne olacak' kaygısı hemen yarın için geçerli hale gelecek. Çünkü zaten İran 10-12 bomba üretmeye yetecek nükleer materyale sahip" dedi.

İsrail'in güvenliğini önemsediklerini vurgulayan Kerry, "Eğer Kongre bu anlaşmayı reddederse dostumuz İsrail daha fazla izole olacak ve uluslararası toplum tarafından suçlanacak" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN BÖLGEDE NELER YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

Kerry, anlaşmanın hiçbir maddesinin güvene dayanmadığını kaydederek, "Biz naif değiliz, tarih bilgimiz var. İran'ın bölgede, Yemen'de, Suriye'de neler yaptığının farkındayız" dedi.

İran'ın anlaşmaya uymaması durumunda bombaya ulaşmak için bir yıla ihtiyacı olacağını ve bu sürede gerekirse müdahale edilebileceğini kaydeden Kerry, "İran'ın anlaşmayı bozmayacağını söyleyemem ama anlaşma sayesinde bunu yerinde görebileceğiz" diye konuştu.

BM yaptırımlarının kaldırılması için alınan karara da değinen Kerry, bu BMGK kararının özel bir karar olduğunu, ABD'ye gerekirse tüm BM yaptırımlarını geri getirme imkanı sunduğunu söyledi.

"DAEŞ İÇİN SURİYE'DE DİNAMİKLERİN DEĞİŞMESİ GEREKLİ"

İran'ın bu anlaşmayla diğer bölgesel meseleleri konuşmaya sıcak baktığını da ifade eden Kerry, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suudilerle görüşmeye hazırlanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşeceklerini ve devamında Suriye konusunda çalışmayı beklediklerini kaydeden Kerry, "Bu çalışmaya Suudileri ve Türkleri de dahil etmeyi istiyoruz. İran ile ne yapabileceğimizi de göreceğiz" dedi.

Kerry, "Amacımız DAEŞ'le mücadele etmek ve mağlup etmek. Bunun için Suriye'deki dinamikleri değiştirmek zorundayız. Son haftalarda bu nedenle Türkiye ile müzakere ediyoruz. Şu anda Türklerin ne yapmaya hazırlandıklarına ilişkin bazı değişiklikler gördük. Bölgede meşgul olduğumuz bazı şeylerde de değişimler oldu" diye konuştu.

Bakan Kerry, gelecek haftalarda Katar'a giderek Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri ile görüşmeyi planlıyor.