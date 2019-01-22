banner255
“Bu hırsızlığa göz yummayın”
“Bu hırsızlığa göz yummayın”
79 0
‘Cinnet Mevsimi’ belgeseli ilgiyle izlendi
‘Cinnet Mevsimi’ belgeseli ilgiyle izlendi
14 0
 
Yerli kiralık transfer dönemi tamamlandı
Yerli kiralık transfer dönemi tamamlandı
150 0
‘Offroad Rally-Raid’de kupalar sahiplerine verildi
‘Offroad Rally-Raid’de kupalar sahiplerine verildi
10 0
Önce direği devirdi sonra tabelaya çarptı
Önce direği devirdi sonra tabelaya çarptı
64 0
Sanayiciler hizmet bekliyor
Sanayiciler hizmet bekliyor
8 0
Çocuklar ve gençlerin önünü açmalıyız
Çocuklar ve gençlerin önünü açmalıyız
17 0
banner82

Kerç Boğazı’nda can pazarı

banner27

banner210
Kerç Boğazı’nda can pazarı
banner215

 

Rusya Deniz ve Nehir Ulaştırma Ajansı, Kerç Boğazı’nda meydana gelen gemi kazasında kaybolan mürettebatın bulunmasına yönelik pek umutlu olmadıklarını ve çalışmaların ‘kurtarma’ statüsünden ‘arama’ seviyesine çekildiğini duyurdu. Türk mürettebatın da olduğu gemilerde 8 Türk'ün kurtarıldığı açıklandı.

 

Kerç Boğazı’nda can pazarı… Ölü sayısı her dakika artıyor

Rusya Deniz ve Nehir Ulaştırma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Kerç Boğazında yanan iki gemide kaybolan mürettebatın bulunmasına yönelik umutlu olmadıkları belirtildi. Yapılan açıklamada, “Sabah saat 06.00'da operasyonun statüsünü 'kurtarma' çalışmalarından ‘arama' çalışmalarına döndürdük” ifadelerini kullandı.

 Krasnodar'ın Kerç Boğazı’na 13 mil açıkta Tanzanya bayraklı bir gemide çıkan yangın diğer gemiye sıçramıştı. Her iki gemide bulunan 16'sı Türk, 15'i Hindistan uyruklu mürettebat ise gemilerden atlayarak kurtulmaya çalışmıştı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı açıklamada olayda 10 mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

DENİZE ATLADILAR

Kandy isimli gemideki 17 görevliden 9’unun Türk olduğu, Maestro isimli gemide ise 7’si Türk 14 mürettebatın bulunduğu bildirildi. Gemilerin Tanzanya bandıralı olduğu belirtildi. Yerel medya patlamanın ardından oluşan yangından kaçmaya çalışan personelin denize atladığını aktardı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.