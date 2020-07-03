Kennedy suikastını bilen kahinden tüyler ürperten 2020 kehaneti

Münih katliamından John F Kennedy’nin suikastına kadar tarihe damga vurmuş olayları tahmin eden kahin Jeane Dixon’in tüyler ürperten 2020 öngörüsü ortaya çıktı. Jeane Dixon’e göre 2020’de kıyamet kopacak

John F. Kennedy suikastından Sputnik 1’in fırlatılışına kadar pek çok önemli olayı önceden tahmin eden Jeane Dixon’ın 2020 kehaneti ortaya çıktı. Jeane Dixon, 20. yüzyılın en iyi bilinen ABD’li psikolog ve astrologlarından biriydi.

KENNEDY’NİN SUİKASTİNİ BİLDİ

Jeane Dixon’ın belki de en iyi kehaneti John Kennedy’nin vurulmasıydı. Dixon 1956’da Parade Dergisi’nde 1960 cumhurbaşkanlığı seçimleri için “emeğin hakim olacağı ve bir demokrat tarafından kazanılacağını” ve John F. Kennedy’nin suikasta uğrayacağını yazmıştı.

1997’de hayatını kaybeden Amerikalı ünlü astrolog Jeane Dixon tutan ve tutmayan tahminleriyle bir dönemin en çok konuşulan isim oldu. Öngörüleri büyük sükse yaratmış ve ABD Başkanı Richard Nixon tarafından Oval Ofis’e çağrılmıştı.

GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN KEHANETLERİ

1971’de The Call to Glory (Zafer Çağrısı) adlı kitabında, “2020-2037 yılları arasında Mesih’in gerçek olarak İkinci Gelişi yaşanacak” demişti. Dixon ayrıca, “Armagedon Savaşı 2020’de gerçekleşecek” dedi.

Dixon, Hz. İsa’nın 2020’de geri gelerek kötülüğe karşı savaş açacağını ve bu savaşın 2037’de sona ereceğini, daha sonra da dünyanın yok olacağını ileri sürmüştü. Dixon, kehanetlerini bazen küresine bakarak bazen de karşısındakinin elini tutarak aktarıyordu. Jeane’nin Oprah Winfrey’in 1977’deki büyük başarısını tahmin ettiği söyleniyor.

GERÇEKLEŞMEYEN KEHANETLERİ

Öngördüğü kehanetlerinin yanı sıra gerçekleşmeyen tahminleri de bulunan Jeane Dixon, 1967’ye kadar kanserin tedavi edilebileceğini, Sovyetler’in de aya ilk adamı göndereceğini ileri sürmüştü. Jeane’nin ayrıca Exxon Valdez petrol sızıntısını öngördüğü ileri sürülmüştü.