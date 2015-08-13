Kendisini yakarak protesto etti

Güney Korenin başkenti Seulda bulunan Japon Büyükelçiliği önünde, Japonyanın İkinci Dünya Savaşı sırasında Koreli kadınlara zorlu fuhuş yaptırması protesto edildi. Japonyanın özür dilemesini isteyen eylemcilerden 80 yaşındaki...

Güney Korenin başkenti Seulda bulunan Japon Büyükelçiliği önünde, Japonyanın İkinci Dünya Savaşı sırasında Koreli kadınlara zorlu fuhuş yaptırması protesto edildi.



Japonyanın özür dilemesini isteyen eylemcilerden 80 yaşındaki bir Güney Koreli kendini ateşe verdi. Japonyanın Koreyi işgalinin sona ermesinin 70inci yıl dönümü olan 15 Ağustostan önce gerçekleştirilen eylemde kendini yakan kişinin Choi Hyun-yeol olduğu açıklandı.



Yaşlı adamın kendini yaktığını fark eden görevliler, ellerinde bulunan pankartlarla ateşi söndürmeye çalıştı. Boynu, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgeleri yanan eylemcinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İHA