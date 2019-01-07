Kendisini reddeden adama 159 bin mesaj attı

ABD'nin Phoneix kentinde geçtiğimiz yıl internette tanıştığı ve sadece 1 kez buluştuğu adama 159 bin mesaj gönderen Jacqueline Ades (31), taciz, tehdit ve gizlice takip etme suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Ades, mesajlarının komik olduğunu savundu.

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Jacqueline Ades'in hayatı, geçtiğimiz yaz 'milyoner tanışma uygulaması'nda karşısına çıkan adamın ardından değişti.

Ades'in, ismi açıklanmayan adamla sadece bir kez buluştuktan sonra toplam 65 bin kez yazılı olarak tacizde bulunduğu açıklanmış, tehdit, taciz gizlice takip etme (stalk) ve mahkemeye mazeretsiz katılma suçlarından tutuklanarak 8 Mayıs'ta cezaevine gönderilmişti.

Ancak Ades'in, bir cilt bakım şirketinde CEO'luk görevi yürüten adama tacizlerinin çok daha fazla olduğu, karşılık vermediği halde 159 bin mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Ades'in mesajları arasında "Kanında banyo yapacağım", "Böbreklerinden suşi, el kemiklerinden chopstick yapacağım" gibi tehditler de yer alıyor.

Ancak 31 yaşındaki kadın bunların tehditten ziyadet, 'komik' içerikli mesajlar olduğunu savunuyor.

Tacizlerinde sadece mesajlarla yetinmeyen Ades, mağdur sıfatıyla ifade veren adamın evine habersiz girerek banyo yapmış ve başka bir gün de iş yerine giderek kendisini 'eşi' olarak tanıtmış.

Ades, daha önce bir TV kanalına verdiği röportajda bu ısrarcı ve tehditkar tavrını "Onu böylesine çok sevince kendimi düşünmedim ve bu hale geldim" sözleriyle açıklamıştı.

Kefaleti ödemeyen ve hapse giren Ades, gelecek ay hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.