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Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek!

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İngiltere'nin en geç loto milyoneri 23 yaşındaki Jane Park, kendisini gerçekten sevecek doğru adama yılda 60 bin pound vereceğini söyledi

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Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek!
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İngiltere'nin en geç loto milyoneri 23 yaşındaki Jane Park, loto kazandıktan sonra yaşadığı tüm ilişkiler mutsuz bir şekilde bitince, kendisini gerçekten sevecek doğru adama yılda 60 bin pound vereceğini söyledi.

Daily Mirror gazetesine konuşan Jane Park'ın bir yakını, milyonerin kendisi ile ilişki yaşayan adamların kendisini mi yoksa bankadaki parasını mı sevdiklerinden emin olamadığını söyledi.

Yalnız yaşamak zorunda kalan Park'ın kendisine sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound (yaklaşık 424 bin Türk lirası) vereceğini söyledi.

17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanan Jane, televizyon yıldızı Sam Callahan ile ilişki yaşamıştı

İlişki Sam'in kendisini aldatmasından sonra bitmişti.

Sadakatın paradan çok daha önemli olduğunu söyleyen Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan kişiler ile görüşüp kiminle evleneceğine karar verecek.

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