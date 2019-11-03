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Kediyi silah gibi kullanan adam gözaltına alındı

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Kediyi silah gibi kullanan adam gözaltına alındı
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Başkent Moskova'da bir kişinin polise kedi fırlatması üzerine soruşturma açıldı

Rusya'da bir kişinin, sokak kedisini silah gibi kullanarak polise fırlatması nedeniyle soruşturma açıldı.

Rus kanalı Ren TV'nin haberine göre polis, başkent Moskova'da Gennadiy Şerbakov adlı kişinin yaşadığı apartmanda alkolün etkisiyle komşularını rahatsız ettiği ihbarı geldi.

Apartmana giden polislerin, kendisini evine göndermeye çalışmasına direnen Şerbakov, yanında duran kediyi polislerin üzerine fırlattı.

Kedinin polis memurlarından birini tırnaklayarak yaralaması üzerine Şerbakov gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma açıldı.

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