banner255
banner69
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
5 0
Şampiyon zafere sürdü
Şampiyon zafere sürdü
36 0
 
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
64 0
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
34 0
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
15 0
KTFF Karması, rahat kazandı
KTFF Karması, rahat kazandı
406 0
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
22 0
banner82

Kedisiyle birlikte İskoçya'dan Tayland'a bisikletle yolculuk

banner27

İskoçya'dan kedisiyle birlikte başladığı bisiklet yolculuğunda 9 bin 500 kilometre pedal çevirecek olan Nicholson, Tayland'a gitmeyi hedefliyor

Kedisiyle birlikte İskoçya'dan Tayland'a bisikletle yolculuk

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan kedisini de yanına alarak başladığı bisiklet yolculuğunda binlerce kilometre yol kateden Dean Nicholson, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

Ülkesinden kedisiyle birlikte başladığı bisiklet yolculuğunda 9 bin 500 kilometre pedal çevirecek olan Nicholson, Tayland'a gitmeyi hedefliyor.

Nicholson, AA muhabirine, bir yıldır yolda olduğunu, geceleri dinlendiğini söyledi.

Tayland'a ne zaman ulaşacağı konusunda bir planlama yapmadığını anlatan Nicholson, "Türkiye sınırlarına girdiğimde, Türk halkının misafirperver olduğunu gördüm. Herkes bir şeyler ikram etmek istiyor. Yol gösterici oluyorlar. Teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.