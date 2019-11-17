Kedisiyle birlikte İskoçya'dan Tayland'a bisikletle yolculuk

İskoçya'dan kedisiyle birlikte başladığı bisiklet yolculuğunda 9 bin 500 kilometre pedal çevirecek olan Nicholson, Tayland'a gitmeyi hedefliyor

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan kedisini de yanına alarak başladığı bisiklet yolculuğunda binlerce kilometre yol kateden Dean Nicholson, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

Ülkesinden kedisiyle birlikte başladığı bisiklet yolculuğunda 9 bin 500 kilometre pedal çevirecek olan Nicholson, Tayland'a gitmeyi hedefliyor.

Nicholson, AA muhabirine, bir yıldır yolda olduğunu, geceleri dinlendiğini söyledi.

Tayland'a ne zaman ulaşacağı konusunda bir planlama yapmadığını anlatan Nicholson, "Türkiye sınırlarına girdiğimde, Türk halkının misafirperver olduğunu gördüm. Herkes bir şeyler ikram etmek istiyor. Yol gösterici oluyorlar. Teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.