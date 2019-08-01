Kedilerin hayatları değiştirdiği hapishane

Barınaklarda yaşayan kedilerin bakımını mahkumlara emanet eden hapishane, aldığı olumlu sonuçlarla mahkumların hayatını değiştiriyor.

Evcil hayvanlar sıkı dostlarımız oldukları kadar en büyük destekçilerimiz de sayılabilir. Özellikle kedi ve köpeklerin iyileştirici güçleri üzerine onlarca araştırma mevcut. Indiana’da bulunan bir hapishanede başlatılan uygulama, hayvan dostlarımızla olan iletişimimizin faydalarını bir defa daha gözler önüne seriyor. Uygulama sayesinde hem kediler yeni bir yuvaya kavuşuyor hem de mahkumların hayatları değişiyor.

Indiana’da başlatılan yeni uygulama, mahkumların hayatlarını değiştirirken barınak hayvanlarına da yuva oluyor

Indiana’da bulunan Pendleton isimli hapishanede başlatılan ve F.O.R.W.A.R.D. adı verilen uygulama, olumlu sonuçlarıyla herkesi şaşırtıyor. 2015 yılında başlatılan uygulama hem mahkumlara hem de barınaklarda yaşamak durumunda kalan evcil hayvanlara iyi geliyor.

Girişimin amacı evcil hayvanları barınaklardan alıp mahkumların bakımına vermek

Barınaklarda bulunan hayvanların daha önce iyi bakılmadığını ya da insanlar tarafından istismar edildiğini düşünürsek, onlara ilgi ve şefkat gösterecek birilerinin olmasının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Program sayesinde barınaklarda yaşayan kedilerin psikolojileri iyiye gidiyor

Genellikle travmatik olaylar yaşayan ve psikolojileri bozulan kediler, bu sayede yeni dostlar ediniyor ve insanlara tekrar güvenmeye başlıyor.

Kedilerin bakımını üstlenen mahkumlar ise hem sevimli birer arkadaş ediniyor hem de sorumluluk alıyor

APL direktörü Maleah Stringer, bu sorumluluğun mahkumlara problemleri şiddete başvurmadan çözmeyi ve karşılıksız sevgiyi öğrettiğini söylüyor. Stringer, hapishanedeki mahkumların büyük bir kısmının karşılıksız sevgi, empati gibi duyguları ilk kez deneyimlediğini belirtiyor.

Evcil hayvanların insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor

Bu konuda yapılmış onlarca araştırma mevcut. Genel hatlarıyla evcil hayvanların depresyon ve anksiyete bozukluklarını azalttığını, yalnızlık hissini engellediğini, modumuzu yükselttiğini ve hatta kan basıncımızı azalttığını söyleyebiliyoruz.

Benzer uygulamalar başka hapishanelerde de başlatıldı

Başarılı sonuçlar veren uygulama Amerika’da örnek olarak gösterilince Monroe gibi birçok hapishane de aynı uygulamayı başlattı. Purrfect Pals, uygulamanın hapishaneye huzur ve güçlü bir topluluk ruhu getirdiğini belirtiyor.

Uygulamaya tepki gösterenler de mevcut

Uygulamanın sonuçları oldukça verimli gözükse de kedilerin mahkumlara teslim edilmesine tepki gösteren insanlar mevcut. Özellikle 2018 idam listesi ve idam mahkumlarının işledikleri suçlar açıklandıktan sonra bu tepkiler oldukça artmıştı. Uygulama kontrollü bir şekilde yönetilirse olumsuz olaylardan kaçınmanın mümkün olduğunu düşünenler de çoğunlukta.