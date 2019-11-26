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Kedi yavrusu sanıp evlerine aldılar

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Arjantin'de kedi yavrusu sandıkları hayvanı evlerine alan bir aile, yavrunun puma çıkması üzerine hayatlarının şokunu yaşadı.

Kedi yavrusu sanıp evlerine aldılar

 

Arjantin’in San Miguel de Tucumán şehrinde yaşayan Florencia Lobo, erkek kardeşiyle birlikte bir parkta dinlendikleri sırada bir hayvanın ağlama seslerini duydu.

Sesi takip eden Lobo, iki yavru kedi buldu. Kedileri sakinleştiren Lobo, kardeşiyle konuştuktan sonra sahiplenmeye karar verdi. Tito ve Dani ismi verilen yavrulardan Dani, iki hafta sonra öldü.

Tito’nun da bir süre sonra hastalık belirtileri göstermesi üzerine, Lobo ve ailesi kediyi veterinere götürdü. Yavruyu muayene eden veteriner, aileye şok eden bir gerçeği açıkladı.

Florencia Lobo (sol başta) yavruyu hayvan koruma ekiplerine teslim etti.

Lobo’nun kedi yavrusu sanarak sahiplendiği hayvanın yagouaroundi cinsi bir puma olduğunu söyleyen veteriner, hayvan koruma kuruluşuna teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Veterinerin haber vermesi üzerine, puma koruma merkezine götürüldü. Bacağından yaralı olduğu anlaşılan hayvan tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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