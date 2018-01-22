Kazakistan'da kutup soğukları alarmı

Kazakistan Meteoroloji Hizmetleri Kazgidromet'ten yapılan açıklamada, Akmola, Kuzey Kazakistan, Pavlodar, Karaganda ve Doğu Kazakistan eyaletlerinde sıcaklıkların eksi 45 dereceye kadar düştüğü ve soğukların ülkenin güney doğusuna kadar ulaşacağı duyurularak "kutup soğukları" alarmı verildi

Kazakistan'ın kuzey ve doğu eyaletlerinde hava sıcaklığının eksi 45 dereceye düşmesi nedeniyle "kutup soğukları" alarmı verildi.



Kazakistan Meteoroloji Hizmetleri Kazgidromet'ten yapılan açıklamada, Akmola, Kuzey Kazakistan, Pavlodar, Karaganda ve Doğu Kazakistan eyaletlerinde sıcaklıkların eksi 45 dereceye kadar düştüğü ve soğukların ülkenin güney doğusuna kadar ulaşacağı duyuruldu.



Ülkenin güneyindeki Almatı eyaletinde ise hava sıcaklığının eksi 35’e kadar düşeceği kaydedilirken aynı durumun Taldıkorgan kentinde de yaşanacağı ve ülke genelindeki kutup soğuklarının bir hafta süreceği belirtildi.



ASTANA EKSİ 50'Yİ GÖRDÜ



Dünyanın Ulanbator’dan sonra ikinci en soğuk başkenti Astana'da termometreler eksi 35 dereceyi gösterirken hissedilen hava sıcaklığının ise eksi 50 derece olduğu kaydedildi.



Aşırı soğuklar nedeniyle başkentte ilk ve ortaöğretimde eğitime bir gün ara verildi. Soğukların devam etmesi beklendiği için okullarda eğitime verilen aranın uzayabileceği belirtiliyor.



Öte yandan, sosyal medyadan, araç sahiplerinin soğukta yürümek zorunda kalanları araçlarına alması çağrısında bulunulurken bazı eczane ve dükkânların da kapılarına, "Donduysanız içeri girip ısının ve sıcak çay için" yazılı notlar asıldığı görüldü.