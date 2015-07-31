Kayıp Malezya uçağından haber var!

Hint Okyanusu'ndaki Fransa'ya ait Reunion Adası'nda bulunan iki metrelik parçanın kayıp Malezya uçağı MH370'e ait olduğu öne sürüldü.

Dünyadaki uçuşlar hakkında bilgi veren Flight-Report, Twitter hesabından duyurduğu haberde, adada bulunan parçanın MH370in sağ kanadına ait olduğunu iddia etti.

Çarşamba sabahı Reunion Adasında deniz kabuklarıyla kaplanmış halde bulunan parçanın uçağa ait olup olmadığı konusunda tespitte bulunmak üzere Malezyadan uzmanların adaya gönderildiği belirtildi.

Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai, yaptığı açıklamada, Sonuçta hangi tür enkaz bulunursa bulunsun onun MH370e ait olup olmadığını anlamak için teyit etmemiz lazım. Bu nedenle konuyu araştırmak üzere bir ekip yolladık ve en kısa zamanda bir sonuç alacağımızı umuyoruz dedi.

Reunion Adasında bulunan parça Avustralya medyasında ilk haber olarak yer aldı. Parçanın MH370e ait olma ihtimalinin yanı sıra daha önce 1996da düşen Etiyopya Havayollarına ya da 1987 yılında düşen Güney Afrika Havayollarına ait uçakların parçası olabileceği de öne sürüldü.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağından halen haber alınamıyor.

Kaynak : AA