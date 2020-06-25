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Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı

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'Kayıp Kıta' olarak da bilinen Zealandia ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni Zelandalı bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu.

Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı

 

 

 

Bilim insanlarına göre coğrafya kitaplarının yeniden yazılması gerekiyor. Zira gezegenimizde 7 değil 8 kıta bulunuyor. 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 1

Yaklaşık yüzde 94'ü suyun altında olan kıtanın ismi ise Zealandia. Yeni Zelandalı bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu. 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 3

İngiliz Daily Mail gazetesinin yapılan araştırmadan derlediği haberine göre, Zealandia yaklaşık 23 milyon yıl önce okyanusun derinliklerine battı. 

  

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 4

Buna göre, 4.9 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle yüzde 94'ü su altındaki "Zealandia" dünyanın en küçük kıtası olabilir. 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 5

"Zealandia" terimi 90'lı yıllarda 200 milyon yıllık parçalanmış bir süper-kıtanın bir kısmını ifade etmek için kullanılmıştı. 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 6

Okyanus tabanındaki yarıklar, kaya türleri ve alanın sınırlarını inceleyen uzmanlar, fikri ileriye taşıyarak buranın yeni bir kıta olduğu kanısına varmışlardı. 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 7

Bölgede milyarlarca dolar değerindeki yeraltı kaynakları bulunuyor. Yeni kıtanın varlığı bu kaynakların kimin kıta sahanlığında bulunduğu tartışmalarına da yol açabilir. 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 8

Ancak bu durum yalnızca Birleşmiş Milletler kıta sahanlığı antlaşmalarına göre belirlenebiliyor.

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