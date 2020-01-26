Kayıp elmas yüzüğü köpeğinin midesinde buldu

İngiltere Derbys’teVickiCockain (55), 5 bin dolarlık evlilik yüzüğünü kaybetti. Mahallede aramak için metal dedektörü aldı. Dedektör, köpeği Bertie’nin yanından her geçişinde ötüyordu. Tahmin ettiği gibiydi. Yüzük, röntgeni çekilen Bertie’nin karnında sıkışmıştı. Hayatı tehlikede olan Bertie’nin karnındaki yüzük 2 bin dolarlık ameliyatla alındı

VickiCockain, pırlantalarla süslenmiş yüzüğünün başucundan gittiğini görünce korkuya kapıldı. Köpeği Bertie'nin yüzündeki suçluluk ifadesini gören kadın, ondan şüphelenmeye başladı. Yüzüğünü bulmak için metal dedektörü satın alan Vicki, köpeğinin her yanından geçtiğinde sinyal alıyordu. Bunun üzerine Vicki, köpeğini veterinere götürdü. Röntgende tüm gerçek ortaya çıktı. Bertie, Vicki'nin erkek arkadaşı tarafından hediye edilen 5 bin dolarlık evlilik yüzüğünü mideye indirmişti.

Vicki, 'Alarm çaldığında kahkaha attık. Şaşkına uğramıştık. Köpeklerin her şeyi mideye indirebileceğini biliyorduk ama yüzüğü tahmin edemedik' dedi.

Ancak Bertie'nin veterineri, yüzüğün bağırsaklarda sıkıştığını söyledi. Bunun üzerine Bertie derhal ameliyata alındı. Veteriner daha sonra yaptığı açıklamada, 'Böyle büyük bir ameliyattan sonra bir gece hastanede kaldı, ama kısa sürede arsız benliğine geri döndü' dedi.