banner255
banner69
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
7 0
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
258 0
 
Göçmenköy, Kennethlendi
Göçmenköy, Kennethlendi
82 0
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
98 0
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
17 0
Ecvet komutana 46 yıl sonra cenaze töreni
Ecvet komutana 46 yıl sonra cenaze töreni
30 0
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
37 0
banner374

Kaybettiği kaseti 27 yıl sonra buldu

banner27

Almanya’da yaşayan Stella Wedell, 1993’de 12 yaşındayken ailesiyle gittiği İspanya’da plajda dinlerken kaybettiği kaseti 27 yıl sonra buldu

Kaybettiği kaseti 27 yıl sonra buldu

İsveç’te bir sergiye giden Wedell, kasetin sanat eseri olarak sergilendiğini gördü. Sanatçı Mandy Barker, plajda bulup tamir ettirdiği kaseti sahibine verdi. Wadell, “27 yıl önce bir CD’den kasete şarkıları aktarmıştım. Sergide görünce o kaset olduğunu anladım. Tatilde Pet Shop Boys, Shaggy ve Bob Marley dinliyordum” dedi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.