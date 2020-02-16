Kaybettiği kaseti 27 yıl sonra buldu

İsveç’te bir sergiye giden Wedell, kasetin sanat eseri olarak sergilendiğini gördü. Sanatçı Mandy Barker, plajda bulup tamir ettirdiği kaseti sahibine verdi. Wadell, “27 yıl önce bir CD’den kasete şarkıları aktarmıştım. Sergide görünce o kaset olduğunu anladım. Tatilde Pet Shop Boys, Shaggy ve Bob Marley dinliyordum” dedi.
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