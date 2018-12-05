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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Katar`ın ardından OPEC`e bir darbe de İran`dan

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Katar`ın, Ocak 2019`da OPEC`ten ayrılacağını açıklaması ardından bir flaş karar da İran`dan geldi. İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh yaptırım uygulandığı sürece OPEC kotasını görüşmeyeceklerini açıkladı.

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Katar`ın ardından OPEC`e bir darbe de İran`dan
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57 yıldır üyesi bulunduğu OPEC'ten Ocak 2019'da ayrılma kararı alan Katar'ın ardından İran'dan da çok önemli bir açıklama geldi.

Reuters'ın IRNA haber ajansına dayanarak verdiği haberine göre OPEC'in yarın yapacağı toplantı öncesinde konuşan İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh "İran'a yaptırım uygulandığı sürece, İran'ın OPEC kotası hiç kimseyle görüşülmeyecek" dedi.

Petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler üretim kısıntısını müzakere etmek üzere yarın Viyana'da toplanacak. 

KATAR YENİ YILDA YOK
 

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi de pazartesi günü yaptığı açıklamada, "OPEC'ten Ocak 2019 itibarıyla çekileceğiz. Kararımızı OPEC'e bu saban ilettik. OPEC üyesi olmayan her ülke gibi tüm taahhütlerimize uymaya devam edeceğiz" demişti.

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