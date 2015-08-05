Dünya Haberleri  Katardan Gazzeye akaryakıt yardımı haberi Katardan yapılan akaryakıt yardımını taşıyan kamyonlar Gazzeye girdi. AA Filistin yönetimi Sınır ve Sınır Kapıları İdaresi Müdürü Nazmi Muhenna, AA muhabirine yaptığı...

AA

Filistin yönetimi Sınır ve Sınır Kapıları İdaresi Müdürü Nazmi Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail makamları, Katar akaryakıtını taşıyan kamyonların Mısır-İsrail sınırındaki ticari sınır kapısı El-Uca ile Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye girişine izin verdi" dedi.

Katar'ın 2 yıl önce verdiği Mısır'ın Süveyş limanında bulunan yaklaşık 10 milyon litrelik akaryakıtın yaklaşık 200 bin litresinin bugün Gazze'ye girdiğini belirten Muhenna, kamyon sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Filistin Enerji ve Tabii Kaynaklar İdaresi Başkanı Ömer Ketane, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin tek elektrik santralini çalıştırmak için gerekli yaklaşık 10 milyon litre dizelin, Mısır tarafından gireceğini belirtmiş, Katar'ın 2 yıl önce verdiği miktardan kalan akaryakıtın santrali 40 gün çalıştırmaya yeteceğini ifade etmişti.

Katar 2012 yılında, bir gemi ile Gazze'ye 25 bin ton akaryakıt yardımı yapmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar İdaresi 21 Temmuz'da, yakıt üzerinden alınan vergideki muafiyet süresinin sona ermesi nedeniyle santralde üretimin durduğunu açıklamıştı.

Daha sonra ortaya çıkan sıkıntı nedeniyle 28 Temmuz'da Filistin Bakanlar Kurulu, Gazze'deki elektrik santralinin çalışmasının sağlanması amacıyla santrale verilen akaryakıttaki verginin muafiyet süresinin Ağustos ayı sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Sınır ve Sınır Kapıları İdaresi de Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye 150 bin litrelik yakıtın geçtiğini ve Gazze'de bir haftayı aşkın süredir üretimin yapılmadığı elektrik santraline yeniden yakıt pompalanmaya başlandığı açıklamıştı.

Elektrik santralinin ihtiyacını karşılamak için her ay 10,4 milyon dolar vergi ödenmesi gerekiyor. Gazze'deki Enerji Kurumu ise litre başına 0,8 dolar vergiyi ödemeden yakıtı gerçek fiyatından satın almak istiyor.

Abluka altındaki Gazze'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat elde edilebiliyor.