Katar, Türkiye için Arap Birliğini karşısına aldı

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi, Türkiyenin Kuzey Irakta gerçekleştirdiği hava operasyonlarını kınadığını açıklamış ve iki ülkenin güvenliğini daim kılmakla ilgili tüm konularda işbirliği...

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi, Türkiyenin Kuzey Irakta gerçekleştirdiği hava operasyonlarını kınadığını açıklamış ve iki ülkenin güvenliğini daim kılmakla ilgili tüm konularda işbirliği için karşılıklı uzlaşıya dönme talebi yapmıştı.

Katar, Arap Birliği Genel Sekreteri Arabinin Türkiyeye yönelik açıklamalarına şerh koyduğunu açıkladı.

Katar resmi haber ajansı QNA tarafından yayınlanan Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında; Arabinin değerlendirmesinin üye ülkelere danışmadan yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Katarın sınırlarını korumak, güvenlik ve istikrarını muhafaza etmek için aldığı önlemler ve attığı adımlarda kardeş ülke Türkiyenin yanında durduğu belirtildi.

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Türkiyenin Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesi çerçevesinde bireysel veya toplu şekilde kendini savunma ve nereden gelirse gelsin tehditi ortadan kaldırma hakkının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türkiyenin terör örgütlerinin tehdidiyle karşı karşıya geldiği sınırdaki Suruçta gerçekleşen saldırıların ardından, bu tehditleri ortadan kaldırma ihtiyacı doğdu. Özellikle, Suriye rejiminin yıkıcı eylemleri, bu tür örgütlerin yayılmasına ve etkin rol oynamasına yol açtı. Bu da uluslararası güvenlik ve barışa tehdit oluşturuyor. Genel sekreterin açıklaması ise bu hakkı inkar ediyor.