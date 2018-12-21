banner237
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
34 0
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
7 0
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
8 0
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
31 0
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
118 0
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
18 0
Uçak fiyatlarına zam geliyor
Uçak fiyatlarına zam geliyor
24 0
Sineğin ekmek poşetinde işi ne?
Sineğin ekmek poşetinde işi ne?
56 0
banner82

Katalanların eylemi Barcelona’yı felç etti

banner27

panya'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapmasını protesto eden Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı örgütler kentte hayatı felce uğrattı.

banner210
Katalanların eylemi Barcelona’yı felç etti
banner215

 

Katalonya'da son dönemlerde şiddet içerikli eylemleriyle öne çıkan "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) adlı sivil toplum örgütünün çağrılarıyla protesto gösterileri düzenlendi.

 

Yerel saat ile 05.00'de başlayan eylemler kapsamında göstericiler Barselona'nın ana yollarını trafiğe kapattı. Göstericiler, otoyollarda, yol kenarlarındaki güvenlik korkuluklarını söküp lastik yaktı.

Şehir içi yollarda da çöp bidonlarını deviren ve trafik lambalarını söken göstericiler, güvenlik için konulan demir parmaklıkları yıkıp, polise taşla saldırdı.

Ayrıca Genel İş Konfederasyonu (CGT) adlı sendikanın grevi kapsamında, Barselona ile bağlantılı bin kadar tren seferinin iptal edildiği açıklandı. Eylemler, El Prat havaalanından gün içerisinde uçuşu olan yolcuları da olumsuz etkiledi

Çok sayıda kişi yolculuğunu riske atmamak için uçuşundan 12-15 saat erken havalanına geldi. Havaalanı içinde yerlerde uyuyan insanların görüntüleri dikkati çekti.

Bu arada, çoğunluğu 18-25 yaş grubunda olan göstericilerin, kimliklerini gizlemek için yüzlerini örtüğü görüldü.

İspanyol medyası, trafiğin büyük oranda durduğu Barcelona kenti için "hayalet şehir" yakıştırması yaparken, yurt dışına çok kötü bir imaj verildiği vurgulandı.

Barcelona'da güvenlik ve kamu düzeni için 9 bin kadar İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisi görev yapıyor.

Eylemcilere müdahale etmekte çok temkinli davrandığı gözlenen polisin şu ana kadar 7 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Barcelona sokaklarında bir tarafta barışçıl gösteriler yapılırken, diğer yanda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Arbedelerde göstericilerin bazı gazetecilere saldırdığı görüldü.

Bakanlar Kurulu toplantısı da sokaklardaki "bağımsızlık" sloganlarının altında yapılıyor.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.