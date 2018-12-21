Katalanların eylemi Barcelona’yı felç etti

panya'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapmasını protesto eden Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı örgütler kentte hayatı felce uğrattı.

Katalonya'da son dönemlerde şiddet içerikli eylemleriyle öne çıkan "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) adlı sivil toplum örgütünün çağrılarıyla protesto gösterileri düzenlendi.

Yerel saat ile 05.00'de başlayan eylemler kapsamında göstericiler Barselona'nın ana yollarını trafiğe kapattı. Göstericiler, otoyollarda, yol kenarlarındaki güvenlik korkuluklarını söküp lastik yaktı.

Şehir içi yollarda da çöp bidonlarını deviren ve trafik lambalarını söken göstericiler, güvenlik için konulan demir parmaklıkları yıkıp, polise taşla saldırdı.

Ayrıca Genel İş Konfederasyonu (CGT) adlı sendikanın grevi kapsamında, Barselona ile bağlantılı bin kadar tren seferinin iptal edildiği açıklandı. Eylemler, El Prat havaalanından gün içerisinde uçuşu olan yolcuları da olumsuz etkiledi

Çok sayıda kişi yolculuğunu riske atmamak için uçuşundan 12-15 saat erken havalanına geldi. Havaalanı içinde yerlerde uyuyan insanların görüntüleri dikkati çekti.

Bu arada, çoğunluğu 18-25 yaş grubunda olan göstericilerin, kimliklerini gizlemek için yüzlerini örtüğü görüldü.

İspanyol medyası, trafiğin büyük oranda durduğu Barcelona kenti için "hayalet şehir" yakıştırması yaparken, yurt dışına çok kötü bir imaj verildiği vurgulandı.

Barcelona'da güvenlik ve kamu düzeni için 9 bin kadar İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisi görev yapıyor.

Eylemcilere müdahale etmekte çok temkinli davrandığı gözlenen polisin şu ana kadar 7 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Barcelona sokaklarında bir tarafta barışçıl gösteriler yapılırken, diğer yanda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Arbedelerde göstericilerin bazı gazetecilere saldırdığı görüldü.

Bakanlar Kurulu toplantısı da sokaklardaki "bağımsızlık" sloganlarının altında yapılıyor.