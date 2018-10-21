Kaşıkçı'nın Cesedi, Konsolosluktan Halıya Sarılıp Çıkartılmış

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Suudi yetkili, konsoloslukta cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedinin dışarıya nasıl çıkartıldığı bütün detaylarıyla anlattı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde suçu müzakere ekibine yıkan Suudi yetkili, cinayet anına ilişkin detayları da paylaştı. Reuters'a konuşan Suudi yetkili, "Kaşıkçı'yı engellemek için boğazını sıkıp ağzını kapattılar. Ve kaşıkçı bu sırada öldü. Olayın üstünü örtmek isteyen ekip Kaşıkçı'yı bir halıya sardı ve konsolosluk aracı ile dışarı çıkardı... Cesedi yok etmesi için 'yerel bir işbirlikçiye' teslim ettiler" ifadelerini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Suudi yetkilinin açıklamaları;

Konsolosun odasına götürülen Kaşıkçı, "Suudi Arabistan'a dönmeyeceğini, dışarıda kendisini bir kişinin beklediğini ve 1 saat içinde çıkmazsa Türk yetkililerle iletişime geçeceğini" söyledi.

"BOĞAZINI SIKIP AĞZINI KAPATTILAR"

"Beni kaçıracak mısınız" diye soran Kaşıkçı, "evet ilaç verip seni kaçıracağız" yanıtını alınca bağırmaya başladı. Bunun üzerine Suudi ekip panikledi. Kaşıkçı'yı engellemek için boğazını sıkıp ağzını kapattılar. Ve kaşıkçı bu sırada öldü. Olayın üstünü örtmek isteyen ekip Kaşıkçı'yı bir halıya sardı ve konsolosluk aracı ile dışarı çıkardı. Cesedi yok etmesi için "yerel bir işbirlikçiye" teslim ettiler.

"ADLİ TIP UZMANI KALINTILARI TEMİZLEDİ"

Ekipteki adli tıp uzmanı kalıntıları temizledi. Ekipteki bir diğer kişi ise, Kaşıkçı'nın konsolosluğu terk ettiği görüntüsünü vermek için Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyip, gözlüklerini takıp konsolosluktan çıktı.

"YANLIŞ RAPOR YAZDILAR"

Kaşıkçı'nın akıllı saatini çıkarken konsolosluğun arka kapısında bırakan bu kişi, Sultanahmet tarafına gidip kıyafet ve gözlüğü de orada attı. 15 kişilik Suudi ekip, olay açığa çıkmadan bir an önce Türkiye'yi terk edebilmek için yanlış rapor yazdı. "Kaşıkçı'yı bir kez uyarıp serbest bıraktık" dediler.

İŞBİRLİKÇİ İSTANBUL'DA İKAMET EDİYOR

Reuters'a konuşan Suudi yetkili, Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin İstanbul'da ikamet ettiğini söyledi. Ama hangi milletten olduğunu paylaşmadı. Yetkili, 15 kişilik Suudi ekibin, 3 yerel şüpheli ile birlikte Suudi Arabistan'da gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.