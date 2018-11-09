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Kasaba küle döndü, binlerce kişi tahliye edildi

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ABD'nin California eyaleti yine bir yangın felaketiyle karşı karşıya. Perşembe günü başlayan yangın yoğun rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. San Francisco'nun 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabasında binlerce kişi tahliye edildi.

Kasaba küle döndü, binlerce kişi tahliye edildi
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 Bunun adı çaresizlik!  

California İtfaiye Birimi’nden Yüzbaşı Scott McLean, bölgede çıkan orman yangınında, 27 bin nüfuslu Paradise kasabasında binden fazla yapının
kullanılamaz hale geldiğini, on binden fazla kişinin kasabayı terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

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Rüzgarın etkisiyle kasabayı etkisi altına aldığı sanılan yangının can kaybına yol açıp açmadığı, bölgeye girilemediğinden henüz bilinmiyor. Butte bölgesi itfaiye ekibinin lideri Darren Read de düzenlediği basın toplantısında, yangında 2 itfaiyecinin ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

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California Vali Vekili Gavin Newsom, California’nın kuzeyinde yangının etkisi altındaki bölgede acil durum ilan etti.

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Yangının büyümesine neden olabilecek hava koşullarının birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

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