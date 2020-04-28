Karantinayı adım adım kaldıran Almanya'da endişelendiren gelişme

Almanya yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında 158 binle dünyada dördüncü sırada yer almasına rağmen ölüm oranları düşük seyretti.

Almanya'da corona virüsten 6 bin 126 kişi yaşamını yitirdi. Geçen hafta salgını kontrol altına aldığını duyuran Almanya karantina tedbirlerini adım adım gevşetmeye başladı. Küçük işletmeler açıldı. Okullar 4 Mayıs'ta kapılarını açıyor. Ancak Almanya'da virüsün yayılma hızının yeniden yükselişe geçmesi endişe yarattı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da virüslü bir hasta yeniden bir kişiye virüs bulaştırarak yayılma hızını 1.0'a yükseltti. Bu oran geçtiğimiz hafta 0.7'ye kadar inmişti.

Avrupa Birliği ülkeleri İspanya, İtalya ve Fransa ile karşılaştırıldığında yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı başarılı bir mücadele veren Almanya normalleşmeye adım adım geçeceğini duyurmuştu. Alman yetkililer geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada salgının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Almanya'da virüsle ilgili vakaları yayınlayan Robert Koch Enstitüsü virüsün yayılma hızının yeniden yükselişe geçtiğini açıkladı. Almanya'da corona virüsle mücadelenin başladığı mart ayında yayılma hızı 3 olarak gösteriliyordu. Her bir hasta 3 kişiye virüs bulaştırıyordu. Almanya bu oranı 8 Nisan'da 1.3'e indirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise, bu oran 0.7'ye kadar düşürüldü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de yayılma hızının virüsün kontrol altına alınmasında önemli bir veri olduğunu belirtmişti. Merkel yayılma hızının düşmesiyle birlikte karantina tedbirlerinin adım adım gevşetileceği sinyalini vermişti. Almanya genelinde sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Ancak önlemler çerçevesinde başta kafe ve restoranlar olmak üzere birçok işletme kapalı tutuluyor. Bazı eyaletlerde okulların yeniden açılması için tarihler belirlendi.

Ancak Robert Koch Enstitüsü'nün virüsün yayılma hızının uzun bir aradan sonra tekrar 1.0'e çıkmasının endişe verici olduğunu açıkladı. Robert Koch Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre, virüsün kontrol altına alınması için bu oranın 1.0’in altına düşmesi gerekiyor. Eğer bu oran 1.0’in altına düşüyor, yani Covid-19 pozitif olan bir insan 1 kişiden daha az kişiye virüsü bulaştırıyorsa, salgın kontrol altına alınabiliyor.

Eğer bu oran örneğin 1,3’e çıkar, yani 1 kişi 1,3 kişiye, 100 kişi 130 kişiye bulaştırırsa vaka sayısı katlanarak artıyor. Böyle bir senaryo, Almanya’da Haziran ayında hastanelerin kapasitesini aşmasına sebep olabilir. Bu açıdan bakıldığında, 17 Nisan tarihinde yapılan son açıklamalara göre, “Reproduktionszahl” (Yayılma Hızı) 0,7’ye indirilerek virüs Almanya’da kontrol altına alınmış durumda denilebilir.

Almanya Covid-19'le mücadelede risk grubunda bulunuyor. Almanya’nın yaşlı nüfusu göz önüne alındığında salgının bu gruba ulaşmasının ne kadar riskli olduğu ortaya çıkıyor. Kronik hastaların ve yaşlıların korunması için özel önlemler alınıyor. Örneğin huzurevleri ve bakımevlerine ziyaretler yasaklandı ve buralarda çalışan insanların daha fazla test edilmesi uygulamasına başlandı.

Almanya salgınla mücadelede temel bir stratejiye sahip. Sağlık sisteminin kapasitesi düzenli artırılıyor. Hastanelerdeki yatak, yoğun bakım ve solunum cihazlarının sayısını ve test kapasitesini çoğaltmak bu ayağın en önemli hedefi.

KARANTİNA KOŞULLARI ADIM ADIM GEVŞETİLİYOR

Almanya Başbakanı Angela Merkel eyalet başbakanları yaptığı toplantıda corona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin yavaş yavaş gevşetilmesi karar almıştı. 20 Nisan'dan itibaren 800 metrekareye kadar olan mağazalar yeniden açıldı. Bu uygulama ile corona krizinde iflas etme riski yüksek olan perakendeciler ve küçük dükkân sahiplerinin korunması amaçlanıyor.

İnsanları kent merkezine çekip kalabalık gruplar oluşmasına neden olabilecek büyük alışveriş mağazaları, alışveriş merkezleri ile mobilya mağazalarının bir süre daha kapalı kalmasına karar verildi. Kitapçı, oto galeri ve bisiklet mağazaları ise büyüklük sınırlaması getirilmeden açıldı.



Virologlar, havaları ısınması nedeniyle insanların kurallara uymak koşuluyla temiz hava almak için dışarı çıkabileceğini, bisiklete binebileceğini belirtiyor.

OKULLAR 4 MAYIS'TA AÇILABİLECEK

Almanya'da yaklaşan lise bitirme sınavlarına girecek öğrenciler istisnaî olarak eğitime başladı. Ancak Almanya'da genel olarak okullar ve üniversiteler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacak. Öncelikle geçiş senesinde olan lise son sınıflar ve ilkokul son sınıf öğrencileri eğitime başlayacak.

Öğrenciler yeterli mesafenin sağlanacağı küçük gruplar halinde ders yapacak ve okullarda temizlik olanakları iyileştirilecek. Eğitime tam olarak ne zaman başlanacağının ayrıntılarını ise eyalet yönetimleri belirleyecek. Üniversite ve yüksekokullardaki kütüphaneler belirlenen koşullar altında yeniden hizmet verebilecek. Üniversite öğrencilerinin sınavları yapılacak ve virüsten korunma olanakları olan iş yerlerinde meslek eğitimlerine de devam edebilecekler.

Küçük çocukların hijyen ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının güç olması nedeniyle anaokulları kapalı kalacak. Sadece sağlık ve bakım personeli, market çalışanları gibi çalışması zorunlu olanların çocuklarına yuvaya gitme olanağı sağlandı.

KUAFÖRLER DE AÇILIYOR

4 Mayıs'tan itibaren belirlenen hijyen koşullarını uygulayan kuaförler açılacak. Ancak masaj salonları, güzellik merkezleri ve genelevler kapalı kalacak. Fizik tedavi merkezleri, gıda ve hijyen ürünleri satan dükkânlar, eczane, inşaat malzemesi satan mağazalar, benzin istasyonları, çamaşırhaneler, banka ve postaneler ile gazete bayileri alınan sıkı önlemlere rağmen hizmet vermeye devam ediyordu. Ülkedeki inşaatların büyük bir bölümünde de kısıtlama yapılmamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının önlemleri görüştüğü kriz toplantısında, Almanya'da genel olarak maske takma zorunluluğu getirilmemesine karar verildi, ancak maske takılması tavsiye edilmişti.

HANGİ YASAKLAR SÜRECEK?

En az bir buçuk metre sosyal mesafe kuralı uygulanmaya devam edecek. Buna göre bireyler yalnız veya evi paylaştığı kişilerle dışarda gezebiliyor ya da en fazla bir kişiyle buluşabiliyor. Sosyal mesafe corona virüsünün yayılma potansiyelini düşürmek açısından önemli.

Virüsün hızlı yayılma olasılığının olduğu bar, restoran ve barların da henüz açılmamasına karar verildi. Bazı restoranlar sadece paket servis hizmeti veriyor. Aynı şekilde dondurmacılar da içeriye müşteri almadan dışarıya satış yapmayı sürdürecek.

BÜYÜK ORGANİZASYONLAR YAZ SONUNA KADAR YASAK

Festivaller ve büyük organizasyonlara ise uzun bir süre daha, en az Ağustos ayı sonuna kadar izin verilmeyecek. Almanya'da bir süredir durdurulan kültür ve spor faaliyetleri ile seyahat ve toplu ibadet kapsamında alınan önlemler de gevşetilmedi.



Tiyatro, müze, galeri, konser salonları, futbol sahaları kapalı kalacak ve futbol karşılaşmaları yapılamayacak. Kilise, cami, sinagoglarda olduğu gibi topluca ibadet edilen tüm faaliyetlere getirilen yasak da sürüyor. Karara tepki gösteren Katolik Kilisesi temsilcileriyle görüşmelerin süreceği de aktarıldı.

Ülke içindeki seyahat kısıtlamaları kaldırılmazken, bu konudaki istisnai ve acil durumların kapsamını eyalet yönetimleri belirleyecek. Otel ve pansiyonlar ise iş nedeniyle seyahat etmek zorunda olanları ağırlıyor. Ülkeye turist gelmemesi sebebiyle otellerde müşteri sıkıntısı yaşanıyor. Başka ülkeden gelenler iki hafta karantina da kalmak zorunda. Otel işletmecileri alınan önlemlerin kendileri açısından yıkıcı olacağını belirtilerek gevşetilmesini istiyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları 30 Nisan'da yeniden bir araya gelerek normal yaşama geçiş sürecini değerlendirecek ve bir sonraki adımları ele alacak.