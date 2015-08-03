Kanadada parlamento feshedildi

Kanadada Federal Parlamento, Genel Vali David Johnston tarafından feshedildi.

AA

Başbakan Stephen Joseph Harper, Genel Vali Johnston ile yaptığı görüşmede, seçim kampanyasına başlamak için parlamentoyu feshetmesini talep etti.

Harper'ın isteğini onaylayan Genel Vali Johnston, federal parlamentoyu feshetti. Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Başbakan Harper, Kanada'nın 42. federal seçimlerinin 19 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Harper, Muhafazakar Parti olarak bu seçimlerdeki odak noktalarının ekonomi ve güvenlik konusu olduğunu açıkladı.

ÜLKE TARİHİNİN EN UZUN KAMPANYASI

Kanada'da 2 Ağustos itibarıyla başlayan ve 11 hafta sürecek olan seçim kampanyası, ülke tarihinin de en uzun süreli seçim kampanyası olacak. 78 gün sürecek olan kampanya süresince Muhafazakar Parti, Yeni Demokrat Parti, Liberal Parti, Quebec Bloku ve Yeşil Parti, Federal Parlamentonun 338 milletvekili sandalyesini adayları ile doldurmak için mücadele edecek.

Başbakan Harper üç seçimdir iktidar olduğu Kanada'da, bu seçimlerden de birinci parti olarak çıkması halinde, 1908'den bu yana bu başarıyı sağlayan Wilfrid Laurier'den sonraki ikinci başbakan olacak.

EN KÖTÜ EKONOMİ YÖNETİMİ

Başbakan Harper'ın 19 Ekim seçimlerini resmen ilan etmesinin ardından Gatineau'da bir basın toplantısı düzenleyen ana muhalefetteki Yeni Demokrat Parti'nin Lideri Thomas Mulcair, "Değişim İçin Kampanya" sloganı ile başlattığı seçim kampanyasında, Harper Hükümeti'ni ülke tarihinde ekonomiyi en kötü yöneten hükümetler olarak açıkladı. "Tüm Kanadalılar, işe dönmeye hazır olun" çağrısında bulunan Mulcair, parti beyannamesine koyduğu Kızılderililer, orta gelir grubu, göçmenler ve işsizlik konularındaki söylemleri Muhafazakar Parti ile arasındaki farkı kapatmaya başladı.