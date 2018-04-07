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Kanada'da otobüsle kamyon çarpıştı: 14 ölü

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Kanada'da Humboldt Broncos buz hokeyi takımı üyelerini taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı. Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kanada'da otobüsle kamyon çarpıştı: 14 ölü
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Kanada'da buz hokeyi takımını taşıyan bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyadaki habere göre, polis yetkilileri Saskatchewan eyaletine bağlı Tisdale kentinin kuzeyinde Humboldt Broncos buz hokeyi takımı üyelerini taşıyan otobüsle bir kamyonun çarpışması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yetkililer, 28 kişinin bulunduğu otobüsteki diğer 14 kişinin hastaneye götürüldüğünü ifade ederek, tedavi altına alınanlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

BAŞBAKAN TRUDEAU'DAN AÇIKLAMA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunarak, "Ailelerinin neler yaşadığını tasavvur edemiyorum, kalbim bu korkunç trajediden etkilenen herkesle" ifadelerini k

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