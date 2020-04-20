Kanada'da kanlı hafta sonu

Kanada'da hafta sonu gerçekleşen silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Yakalanması yaklaşık 12 saat süren saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başlarken, ölü sayısının artabileceği belirtiliyor

Kanada'nın Nova Scotia kentinde bir kişinin, cumartesi gecesi başlayan ve pazar günü öğle saatlerine dek süren saldırılarında ölü sayısı 16'ya çıktı.

Polis üniforması giyen saldırganın, kentin kırsal bölgesi Portapique'de gece saatlerinde insanların üzerine ateş açmasıyla başlayan saldırılarda, hayatını kaybedenler arasında bir de polisin olduğu belirtildi.

Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından bir benzin istasyonunda ölü olarak ele geçirilen salddırganın, 51 yaşındaki Gabriel Wortman olduğu bildirildi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Direktörü Brenda Lucki, olayın bir terör saldırısı olmadığını, saldırının yaşandığı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının ve soruşturmanın devam ettiğini, ölü sayısının daha da artabileceğini ifade etti.

SALDIRGAN DİŞ PROTEZİ KLİNİĞİ SAHİBİ

Portapique’de gördüğü herkese rastgele ateş açan ve polisin Enfield kenti yakınlarına kadar süren kovalamacasının ardından buradaki bir benzin istasyonunda etkisiz hale getirilen saldırgan Gabriel Wortman'ın Portapique’de bir diş protezi kliniği, evleri ve diğer kentlerde de gayrimenkulleri olduğu açıklandı.

Wortman’ın, saldırıyı neden yaptığına dair şu ana kadar bir bilgiye ulaşılamadı. RCMP, eyalet tarihinin en kanlı saldırısı olarak nitelendirdiği olayla ilgili şu ana kadar detaylı bir açıklama yapmadı.

RCMP’NİN OPERASYONU MERCEK ALTINDA

Öte yandan herhangi bir kişinin ağır yaralanması veya ölümü, cinsel saldırı ya da aile içi şiddet iddiaları, polisle ilgili olan ve önemli kamu yararı bulunan olayların soruşturulmasından sorumlu kısa adı SIRT (Serious Incident Response Team) olan Ciddi Olay Müdahale Ekibi, RCMP’nin operasyonu ile ilgili soruşturma başlattı.

Kanada basını da saldırı sonrası yayınladığı haberlerde olayla ilgili çok sayıda soruya cevap ararken, polis de saldırı hakkında bilgisi olanlardan yardım istedi.

BAŞBAKAN TRUDEAU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

"Kalbimiz sevdiklerini kaybeden insanlar ve hayatını kaybeden RCMP polisi Heidi Stevenson’un yas tutan ailesi ile birlikte. Ayrıca, hastanede tedavi gören bir RCMP üyesi de dahil olmak üzere, yaralanan insanlar için şifa diliyorum. Kolluk kuvvetleri her gün, güvenliğimizi ve refahımızı sağlamak için en zor şartlarda çalışıyor. Onlara değişmez özveri, profesyonellik ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Ülke olarak, bu gibi anlarda, birbirimizi desteklemek için bir araya geliyoruz. Birlikte kurbanların aileleriyle yas tutacağız ve bu zor zamandan geçmelerine yardımcı olacağız. Nova Scotia halkı güçlü ve dayanıklıdır ve onları desteklemek için burada olacağız."