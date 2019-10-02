Kan donduran olay

Nesli tükenmekte olan fili işkence ederek öldürdüler

İnsanlığın dünyaya verdiği zarar bitmek bilmiyor... Dünya genelinde insanların farkında olmadan ya da isteyerek doğaya verdiği tahribatın boyutları, uluslararası kamuoyunun da ana gündem maddelerinden biri. Son dönemde herkes küresel ısınmayı konuşurken, önceki gün Malezya'da çekilen bir fotoğraf insanların ne kadar zalim ve vahşi olduğunu gözler önüne seriyor.

Malezya’nın Sabah eyaletinde korkunç bir olay tesadüf eseri ortaya çıktı. Nesli tükenmekte olan pigme fil, vücudunda derin yaralarla ölü olarak bulundu. Her şey yetkililerin nehirde bir ağaca bağlı şekilde pigme fil bulmasıyla başladı. Öldüğü için şişen ve dolayısıyla bağlı olmasına rağmen bir ileri bir geri giden fili bulan yetkililer masum canlıyı sudan çıkardı.

Sabah eyaletinin Tawau bölgesinde meydana gelen olayı inceleyen yetkililer nesli tükenmekte olan hayvana yakın mesafeden 70 el ateş edildiğini duyurdu. Hem fil dişi ticareti hem de yaşam alanlarına tarlalar ve yerleşim yerleri inşa edilmesi dolayısıyla nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan filin ölümü ile ilgili Augustine Tuuga, “Bu tür canice saldırılar pek yaygın değil. Dört ya da beş kişi yarı otomatik silahla file saldırdı” ifadesini kullandı.

Tuuga, saldırganların fili öldürdükten sonra vahşi bir şekilde fil dişlerini söktüğünü açıklarken, Traffic isimli vahşi yaşam koruma üzerine uzmanlaşan sivil toplum kuruluşunun sözcüsü Elizabeth John, “Bu çok ciddi bir sorun. Bu korkunç saldırıyı gerçekleştirenler adalete teslim edilmeli. Dilerim soruşturma derinleşir” dedi. Yetkililer korkunç cinayetin profesyoneller tarafından yapılmadığını, bölgede yaşayan köylüler tarafından yapıldığını duyurdu.

Dünyada sadece 1500 adet bulunan Borneo pigme filleri Malezya, Endonezya ve Brunei’de yaşıyor. 3 metre yüksekliğe çıkan filleri öldürenlere ya da zarar verenlere hapis cezası ve yüklü bir para cezası veriliyor.