Kan donduran olay

Bebek arabasında insan uzuvları bulundu

Uyuşturucu kartellerinin sokak ortasında insanları infaz ettiği ve şiddetin son yıllarda üst seviyelere çıktığı Meksika'da bebek arabasında insan uzuvlarını taşırken gözaltına alınan bir çift, 20 kadını öldürdüklerini itiraf etti.

Juan Carlos N. ve eşi Patricia N. başkent Mexico City’nin şiddetin kol gezdiği banliyölerinden Ecatepec’te Perşembe günü 10 kişiyi öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Savcı Alejandro Gomez, Juan Carlos N.’nin bazı kadınlara tecavüz ettiğini ve kadınların bazılarının uzuvlarını sattığını itiraf ettiğini açıkladı.

Gomez, savcılık makamının şimdi bu itirafın doğru mu yoksa bir “psikopat” ya da “seri katilin” abartması mı olduğunu araştırdığını söyledi. Meksika merkezli Formula radyosuna verdiği röportajda, “Anlatımı oldukça doğaldı. Açıkçası bunları yaptığı için mutlu göründüğünü düşünüyorum. İnsanların resmini görmesini, ismini bilmesini istiyor. Açıkça bu kişiyi bir katil, seri katil olarak tanımlıyorum” dedi.

Katiller, savcılığa böyle götürüldü.

El Universal gazetesinin haberine göre, çift, kurbanlarından birinin iki aylık bebeğini başka bir çifte sattı. Bu çift de gözaltına alındı. Gomez, savcılığın mahkemeye sunduğu psikiyatri raporunu da paylaştı. Rapora göre çiftin zihinsel hastalıkları bulunuyor, ancak bu hastalıkları doğru ve yanlışları ayırt etmelerine engel oluşturmuyor: “(Juan Carlos N.’nin) psikoz ve kişilik bozukluğu ile örtüşen zihinsel hastalığı bulunuyor. (Patricia N.) doğuştan zihinsel engelli ve dış kaynaklı deliryumu var. Ancak her ikisi de doğru ile yanlışı birbirinden ayırma kapasitesine sahip.”

BEKAR KADINLARI HEDEF ALMIŞLAR

Çiftin biri bebek olmak üzere 3 çocuğunun olduğu belirtiliyor. Evlerinde çimento dolu kovalarda ve plastik torbalara sarılı halde buzdolabında insan kalıntılarının bulunduğu belirtiliyor.Juan Carlos N.’nin soruşturmayı yürütenlere eşiyle birlikte kurbanlarını indirimli bebek kıyafeti sattıkları yalanıyla kandırdıklarını anlattığı kaydedildi. Gomez, “Pek çoğu bekar annelerdi ve ucuz bebek kıyafetleri bulmalarına yardımcı olacak birilerine ihtiyaçları vardı” diyor. Polisler, polisi arayan kayıp kadınların cep telefonları sinyallerini izleyerek çifte ulaştılar.

Olayın, şiddet ve suçun yaygın olduğu Meksika’da halkı dehşete düşürdüğü belirtiliyor. Çiftin gözaltına alındığı Ecatepec’te Pazar günü bir araya gelen yüzlerce kişi, kurbanlar için mumlar yaktı ve çiçekler bıraktı, yetkilileri kadın cinayetlerini engellemeye çağırdı. BM Kadın Birimi’ne göre (Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan birimi), Meksika’da her gün 7 kadın ve kız çocuğu öldürülüyor. Resmi rakamlara göre, Ecatepec’in yer aldığı Meksika Eyaleti’nde geçen yıl 301 kadın ve kız çocuğu öldürüldü.