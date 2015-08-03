Dünya Haberleri  Kaliforniyadaki yangına 2 bin itfaiyeci müdahale ediyor haberi ABDnin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu, 24 ev zarar gördü. AA Lake County'de bir süredir devam eden...

Kaliforniyadaki yangına 2 bin itfaiyeci müdahale ediyor haberi

Kaliforniyadaki yangına 2 bin itfaiyeci müdahale ediyor haberi

AA

Lake County'de bir süredir devam eden orman yangını nedeniyle bölgede yaşayan 12 bin kişi için tahliye emri verildi.

Kısa sürede 20 bin hektarlık alana yayılan yangında, 24 ev kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, alevlerin ilerlemeye devam ettiğini, bölgede 6 bin evin daha tehdit altında bulunduğunu belirtti.

Lake County'de birçok otoyolun da kapanmasına neden olan yangına, 2 binin üzerinde itfaiye görevlisi müdahale ediyor.

Uzmanlar, yangında, kuraklığın ve yağmur getirmeyen kuru yıldırımların etkili olduğunu belirtiyor.