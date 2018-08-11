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Kaliforniya’da OHAL ilan edildi

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Kaliforniya’da OHAL ilan edildi
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınları sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınları binlerce evi tehdit etmeye devam ediyor

Kaliforniya Valisi Jerry Brown, Kaliforniya yakınlarındaki iki bölgede yangının 10 bin hektarı kaplayacak şekilde yayılması üzerine olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Holy kasabasında Pazartesi günü başlayan yangın, Orange ve Riverside şehirlerini tehdit etmeye devam ediyor. ABD medyasında çıkan haberlere göre, bin itfaiyeci ve 7 yangınsöndürme ve 10 helikopter ön cephede yer alarak yangınla mücadele ediyor.

Holy kasabasında devam eden yangında hiçbir can kaybı veya yaralanma bildirilmemişken, Carr yangınında 8 kişi yaşamını yitirmişti.

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