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Kaliforniya'da toprak kayması can aldı: En az 13 ölü

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu, en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Kaliforniya'da toprak kayması can aldı: En az 13 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu, en az 13 kişi hayatını kaybetti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Şiddetli yağışların eyaletin güneyindeki Santa Barbara gölgesinde etkili olduğu belirtildi.

Santa Barbara İtfaiyesi'nden bir yetkili aralık ayındaki orman yangınlarının bitki örtüsünü yok ettiğini, bu nedenle yağışların toprak kaymasına neden olduğunu ifade etti.

Toprak kayması nedeniyle birçok evin toprak altında kaldığı ve birçok yolun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kurtarma ekipleri çamur altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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