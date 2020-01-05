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Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü

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Rusya'da kucağında kedisiyle kaldırımda yürüyen bir kadının üstüne yanan adam düştü. Yetkililer, adamın hayatını kaybettiğini, 52 yaşındaki kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü

Olay, St. Petersburg şehrinde meydana geldi. Borovoya caddesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında tamir yapan adam henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

KADININ ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Alevler içerisindeki adam binanın çatısından, o sırada kaldırımda kucağında kedisiyle yürümekte olan bir kadının üstüne düştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine acil durum ekipleri gönderildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, adamın hayatını kaybettiğini, 52 yaşındaki kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca, kedinin de durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden adamın kimliği henüz belirlenemezken, yangının nedeni araştırılıyor.

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