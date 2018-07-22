Kalça büyütme operasyonu ölümle bitti

Banka yöneticisi kadın kalçasını büyüttürmek için estetik cerrahın evine gitti, operasyon hastanede ölümle bitti. Televizyonlara çıkan doktor her yerde aranıyor

Kalça büyütme ameliyatlarıyla ünlenen doktor, hastası ölünce kaçtı. Brezilya polisi, 'Dr Bumbum' adıyla tanınan estetik cerrah Denis Furtado'yu ülke çapında arıyor.

Dr Bumbum, son operasyonu kendi dairesinde gerçekleştirdi. Uluslararası bir bankada yönetici olan Lilian Calixto adlı kadın, kalçasını büyüttürmek için Rio de Janerio'ya geldi. Operasyon doktorun evinde gerçekleşti ancak kadın 46 yaşındaki kadın birden rahatsızlandı.

Doktor hastasını apar topar hastaneye götürdü ancak tüm çabalara rağmen Calixto birkaç saat sonra öldü. Doktor Furtoda ise kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, Dr Bumbum'un sevgilisinin de gözaltında olduğunu açıkladı.

Operayon için 2 bin kilometre uzaklıktaki Cuiaba kentinden Rio de Janeiro'ya seyahat eden bankacı kadına, akrilik cam dolgusu enjekte edildiği tahmin ediliyor.

Brezilya televizyonlarına çıkan 46 yaşındaki Dr Bumbum'un Instagram'da 650 bin takipçisi bulunuyor.

Brezilya'da her yıl Mrs Bum Bum adıyla bir kalça yarışması düzenleniyor.