Melbourne kentinde hızla kalabalığın arasına dalan araç yayaları ezdi. Polis, kasten yoldaki insanlara çarpan kişinin Afgan asıllı Avustralya vatandaşı olduğunu açıkladı. Sürücü ve bir başka şüphelinin yakalandığı anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Olayda 19 kişi yaralandı, bir çocuğun durumu ağır

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araçyayalara çarptı. Flinders Street istasyonu yakınında yayaları ezen aracın sürücüsü yakalandı. Yakalama anı sosyal medyada birçok fotoğrafla paylaşıldı. Amerikan Washington Post gazetesi, sürücü dışında bir kişinin daha gözaltına alındığını bildiriyor.

Sürücünün Afgan asıllı Avustralya vatandaşı olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü açıklandı. Şimdilik terör bağlantısı bulunamadığı da beliritildi.

Olay, yerel saatle 16:30 sularında gerçekleşti. Bir görgü tanığı, aracın çarpmasıyla yoldaki herkesin havaya uçtuğunu söyledi. Bir başka görgü tanığı ise, kalabalığın arasına dalan arabanın yüksek hızla seyrettiğini aktardı.

Polis, sürücünün arabayı kasten insanların üstüne sürdüğünü ve 19 kişinin yaralandığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir çocuğun durumu ağır. Çocuğun başından yaralandığı açıklandı.

Sosyal medyaya yansıyan ilk karelerde, yerde yatan yaralılar ve aracın etrafına toplanmış kalabalık göze çarpıyordu.

Polis, Melbourne sakinlerinden olay yerinden uzak durmalarını istiyor.

Avustralya'da son terör saldırısı, 2017'nin ilk ayında yine Melbourne'de gerçekleşmişti. Bir aracın yayaları ezdiği saldırıda altı kişi yaşamını yitirmişti.

Yolcu uçağına planlanan bir başka saldırı ise, Temmuz ayında önlenmişti. Terör örgütü IŞİD üyesi iki militan, uçağı bombayla havaya uçurmayı amaçlıyordu.